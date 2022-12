Friendly Fire 8 knackt wieder die Marke von einer Million Euro für den guten Zweck

Am vergangenen Wochenende fand erneut das jährliche Spenden-Event Friendly Fire auf Twitch statt. Streamer-Größen wie Gronkh und die Jungs von PietSmiet sammelten hier 12 Stunden lang Geld für den guten Zweck - und wie die finale Spendensumme zeigt, hat es sich erneut richtig gelohnt.

So lief Friendly Fire 8

Neben den bereits erwähnten Gronkh und PietSmiet nahmen auch viele weitere beliebte deutsche YouTuber und Streamer wie Pandorya, PhunkRoyal, MrMoregame und Fishc0p am Spenden-Event teil. Statt, wie üblich Videospiele zu spielen, gab es eine bunte Mischung aus allerlei Gesellschaftsspielen.

Die Teilnehmer spielten UNO, bastelten ein Wololo-Schaf aus Age of Empires, veranstalten eine Pizza-Olympiade und verkleideten sich als die kleine Meerjungfrau Ariel oder Richterin Barbara Salesch.

Für das Erreichen bestimmter Spendenziele mussten die Streamer auch einige Herausforderungen meistern, die teils witzig, teils ekelig waren. So sollten die Teilnehmer etwa eine Durian essen, die Trash-TV-Kennern auch als Stink- oder Kotzfrucht bekannt ist - was man nicht alles für den guten Zweck so macht.

Den kompletten Stream könnt ihr euch hier anschauen:

Bei den Zuschauern kam das Event, wie jedes Jahr, hervorragend an. Mit zeitweise über 87.000 Live-Zuschauern gehörte der Stream am Samstag zu den meistgesehenen Kanälen auf Twitch.

Aber nicht nur die Zuschauerzahlen können sich sehen lassen, auch das Spendenergebnis: Am Ende des Tages kamen 1.102.830 Euro zusammen. Die Rekordsumme des vergangenen Jahres (1.283.704 Euro) konnte nicht ganz erreicht werden, was in Zeiten von Krieg und Inflation aber auch nicht verwunderlich ist.

Das Geld wird nun an diverse gemeinnützige Vereine und Organisationen verteilt, die sich unter anderem mit Obdachlosenhilfe, Altersarmut oder Hilfsgütern für die Ukraine und Malawi befassen.