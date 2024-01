Galaxy S24: Das hier dürften die ersten echten Bilder vom neuen Handy-Flaggschiff sein

Das S23 Ultra hatte noch ein eher mattes Finish - beim Nachfolger dürfte sich das ändern.

In etwas mehr als einer Woche ist es so weit: Am 17. Januar wird die Galaxy-S24-Reihe im Rahmen eines Unpacked-Events vorgestellt.

Ausufernde Details nannte Samsung allerdings nicht in dieser Ankündigung, der knapp gehaltene Teaser-Trailer zeigt die neue Flaggschiff-Reihe nur kurz.

Das kurze Aufblitzen hat aber immerhin einen ersten Vorgeschmack auf das Aussehen des Galaxy S24 Ultra gegeben.

Auf der vormals als Twitter bekannten Plattform X sind nun neue Bilder aufgetaucht, bei denen es sich vermutlich um die ersten echten Aufnahmen des kommenden Samsung-Flaggschiffs handelt.

Diese stammen vom Leaker @WorkaholicDavid, der die Vorder- und Rückseite des Galaxy S24 Ultra ins Netz stellt. Optisch sieht das Smartphone identisch zu dem aus dem eingangs erwähnten Unpacked-Teasers aus.

Farbvarianten und weitere Details

Grundsätzlich soll das Galaxy S24 Ultra in den folgenden Farbvariationen erscheinen:

Titanium Black

Titanium Gray

Titanium Violet

Titanium Yellow

Namensgebend ist der dünne Rahmen aus Titan, den Samsung wohl ausschließlich beim Premium-Modell verwenden wird. Das Galaxy S24 sowie die Plus-Variante sollen indes auf dieselbe Farbgestaltung ohne Titanrahmen setzen.

Neben der goldähnlichen Farbgestaltung, die der Leaker als »besser als bei der Konkurrenz« bezeichnet, bestätigen die Bilder auch das Kamerasystem des Galaxy S24 Ultra.

So zeigt sich wie schon in der offiziellen Ankündigung das neue Premium-Smartphone mit insgesamt fünf Modulen, die sich in vier Linsen sowie einem Autofokus-Modul aufteilen. Als gesichert gilt, dass die Hauptkamera erneut auf eine 200-Megapixel-Auflösung setzen wird.

Flankiert wird diese von zwei Teleobjektiven, unter denen eine möglicherweise auf 50 Megapixel statt der bisherigen 10 MP hochgestuft wird. Der Ultraweitwinkel soll indes bei 12 Megapixeln stehen bleiben; auch die in der Front eingelassene Selfiekamera soll bei 12 Megapixeln verbleiben.

Neben der Kamera stehen uns einige weitere spannende Neuerungen ins Haus. Welche das sind, verraten wir euch in der folgenden Übersicht:

Jetzt ist eure Meinung gefragt: Wie gefällt euch das Design des Galaxy S24 Ultra? Sieht das Smartphone wirklich besser als bei der Konkurrenz aus oder zieht ihr andere Geräte vor? Welche Erwartungen habt ihr an das Unpacked-Event, auf dem Samsung seine kommenden Galaxy-S24-Handys zeigen wird? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!