Samsung hat eine der besten Neuerungen seiner neuen Smartwatches gar nicht erwähnt

Die Galaxy Watch9 und die Ultra2 erhalten länger Systemupdates.

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Patrick Schneider
24.07.2026 | 09:55 Uhr

Die Galaxy Watch Ultra 2 und die Watch 9 sind die ersten Samsung-Uhren, die fünf Jahre Systemupdates erhalten. (Bildquelle: Samsung) Die Galaxy Watch Ultra 2 und die Watch 9 sind die ersten Samsung-Uhren, die fünf Jahre Systemupdates erhalten. (Bildquelle: Samsung)

Inzwischen werden einige Smartphones ganze sieben Jahre lang mit Software-Updates versorgt. Bei den Smartwatches sieht das mit einigen Ausnahmen ganz anders aus. Zumindest Samsung geht jetzt einen weiteren Schritt in die richtige Richtung.

Der Hersteller verspricht für seine Galaxy Watch9 und Galaxy Watch Ultra2 fünf große Wear-OS-Updates sowie fünf Jahre lang Sicherheitsupdates (via Sammobile). Somit werden die neuen Smartwatches bis 2031 mit Updates versorgt.

Ältere Modelle haben vier große Systemupdates erhalten, eine Ausweitung der Unterstützung ist bislang nicht angekündigt. Das Magazin Sammobile vermutet, dass die Anpassung der Updaterichtlinie mit dem neuen Snapdragon Wear Elite zusammenhängt. Die älteren Geräte sind mit dem hauseigenen Exynos-Chip ausgestattet.

Auf dem Unpacked-Event schenkte der Hersteller dieser Änderung keine große Aufmerksamkeit. Dabei dürfte die Langlebigkeit für potenzielle Käuferinnen und Käufer eine große Rolle spielen.

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Samsung zieht an Apple vorbei

Apple ist dafür bekannt, seine Geräte möglichst lange mit Systemupdates zu versorgen. Auf seiner Entwicklerkonferenz im Juni kündigte der Hersteller jedoch überraschend das Ende der Update-Unterstützung für einige Uhren an, darunter die Series 8 und die Watch Ultra aus dem Jahr 2022.

Google hingegen verspricht für seine Pixel Watches bislang drei Jahre lang System- und Sicherheitsupdates. Im August wird der Suchmaschinenriese voraussichtlich die Pixel Watch 5 ankündigen.

Möglicherweise passt Google in diesem Zuge ebenfalls die Supportlaufzeit seiner Smartwatches an.

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