Blade Runner 2099: Es gibt endlich erste Bilder zur neuen Live-Action-Serie von Amazon

Hunter Schafer spielt neben Michelle Yeoh die Hauptrolle in der kommenden Blade-Runner-Serie auf Amazon. Bildquelle: Entertainment Weekly/Amazon Prime

Obwohl Amazon Prime die Live-Action-Serie zu Blade Runner schon 2021 angekündigt hat, gab es bisher noch keine Bilder zu sehen. Jetzt wurden erste Fotos zu Blade Runner 2099 enthüllt, die die beiden Hauptdarstellerinnen Hunter Schafer (Cora) und Michelle Yeoh (Olwen) in ihren Rollen zeigen. Außerdem sind endlich ein paar Details zur Handlung bekannt.

Die Infos und Bilder stammen aus einem aktuellen Interview von Entertainment Weekly mit Showrunnerin Silka Luisa.

Vom Jäger zum Gejagten

Blade Runner 2099 soll noch dieses Jahr erscheinen und spielt 50 Jahre nach dem Film Blade Runner 2049 (der Name lässt es erahnen) in einem dystopischen Los Angeles. Die Menschheit erholt sich gerade von einem herben Rückschlag, da sie den Replikantenaufstand zwischen dem Film und der Fernsehserie verloren hat.

Die Replikanten sind nun also an der Macht und nicht mehr die Gejagten, während Menschen zu Bürgern zweiter Klasse verkommen. Auf Gastauftritte solltet ihr übrigens nicht zu sehr hoffen. Aufgrund des großen zeitlichen Abstands, erklärte Luisa, werden keine bekannten Charaktere auftreten. Stattdessen stehen extra für die Serie entwickelte Figuren im Mittelpunkt.

Einen Trailer für 2099 gibt es noch nicht, falls ihr aber eine generelle Auffrischung zum Look and Feel braucht, findet ihr hier einen der Trailer zu Blade Runner 2049:

2:31 Blade Runner 2049 - Film-Special mit vielen neuen Szenen: Was ist ein Blade Runner? - Film-Special mit vielen neuen Szenen: Was ist ein Blade Runner?

Autoplay

Bei einer der neuen Figuren handelt es sich um Olwen (Michelle Yeoh), die eine Gruppe abtrünniger Replikanten jagt. Da sie selbst eine Replikantin ist, weiß sie aber, dass sie nur noch wenige Tage zu leben hat. Cora (Hunter Schafer) wiederum ist menschlich und eine Flüchtige, die sich schon ihr Leben lang vor Blade Runnern versteckt. Weil sie sich deshalb schon lange als Replikantin ausgibt, hat sie laut Luisa irgendwann ihre Menschlichkeit verloren und muss nun nicht nur ums Überleben, sondern auch ihre Identität kämpfen.

Blade Runner im sonnigen LA

Blade Runner 2099 dreht den Spieß also gewissermaßen um und tut den Menschen an, womit einst die Androiden zu kämpfen hatten. Seid ihr neugierig geworden, findet ihr hier erste stimmungsvolle Bilder aus der Serien-Umsetzung, die Entertainment Weekly über Instagram geteilt hat:

Luisa bezeichnet den Look selbst als Sunshine Noir . Statt nur auf verregnete Straßen und verlassene, lebensfeindliche Einöden zu setzen, soll Blade Runner 2099 sich diesmal auch auf die warme und sonnige Seite von LA konzentrieren, ohne die düstere Noir-Note ganz einzubüßen. Auch mit CGI will man sich zurückhalten, ohne auf Kultelemente wie die fliegenden Autos aus den Filmen zu verzichten.

Ein so wichtiges und beliebtes Sci-Fi-Universum bringt viel Verantwortung mit sich. Dessen ist Luisa sich bewusst. Im Interview erklärte sie, dass Michael Green (der Autor hinter Blade Runner 2049) eine wichtige Hilfe für sie war, ebenso wie Ridley Scott (der Regisseur hinter dem originalen Blade Runner), der ebenfalls an der Produktion der Serie beteiligit ist. Beide haben Luisa zufolge die Serie mit ihrer Erfahrung rund um Blade Runner stark geprägt.