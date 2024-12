»Zwei Ankündigungen werden euch komplett ausrasten lassen« - Branchen-Insider schürt Hype für The Game Awards

Laut dem Journalisten Jason Schreier soll bei den diesjährigen Game Awards große Enthüllungen geben.

In der Nacht vom 12. auf den 13. Dezember werden die Game Awards verliehen und bei dem Event ist neben einigen angekündigten Trailern auch wieder die ein oder andere Überraschung zu erwarten.

Laut Bloombergs Jason Schreier sind gleich zwei besonders spannende Ankündigungen geplant.

Ihr dürft euch auf die Game Awards freuen

Zumindest laut dem Branchen-Insider ist bei der Preisverleihung Großes geplant. Im Gespräch mit Kinda Funny Games, das ihr im folgenden YouTube-Video nachschauen könnt, macht Schreier Andeutungen zur Award Show, die er mit den Worten einleitet: »Was kann ich sagen, ohne Ärger zu bekommen?«

Die Einleitung lässt schon vermuten, dass Schreier nicht sonderlich konkret wird. Er verrät: »Es gibt mindestens zwei Dinge, die euch dazu bringen werden, zu sagen: Heilige Sch***e, ich kann nicht glauben, dass dieses Ding hier ist! Mindestens zwei Dinge, das kann ich sagen.«

Um welche zwei Ankündigungen es geht, erklärt Schreier nicht, sagt allerdings kurz zuvor:

Ich weiß von ein paar Ankündigungen, die dort zu sehen sein werden, und sie sind definitiv als große Ankündigungen zu bezeichnen. Allerdings sind die großen Ankündigungen Spiele, die erst in einigen Jahren auf den Markt kommen werden. Daher denke ich, dass es gut möglich ist, einen oder zwei Teaser-Trailer für ein Spiel zu sehen, das 2026 oder noch später erscheint.

0:32 Noch vor Weihnachten zeigen wir euch bei FYNG wieder haufenweise neue Spiele

Reddit-Nutzer wissen mehr

Schreiers Aussagen wurden schnell im Reddit aufgegriffen, doch der Journalist erklärte seine Aussagen in den Kommentaren. So war die Beschreibung der Reaktion auf die Ankündigungen speziell auf die Crew von Kinda Funny Games bezogen.

Auf die Frage eines Nutzers, ob er trotzdem gehyped sein sollte, erklärt er: »Kommt drauf an! Ich glaube, diese Spiele werden viele Leute begeistern, aber sie sind auch noch Jahre entfernt.«

Zumindest ein Spiel schließt er jedoch aus, denn auf die Vermutung eines Spielers, es handle sich um ein Remaster zu Bloodborne, reagiert er mit einem »Ist es nicht.«

Falls ihr die Game Awards mit uns gemeinsam schauen wollt, haben wir gute Nachrichten für euch. Im Rahmen unseres großen Live Events Find Your Next Game 2025 begleiten wir nämlich auch die Preisverleihung, und ihr könnt im Stream mit dabei sein. Alle Infos dazu, was euch bereits ab heute Abend alles erwartet und auch die Nominierungen der Award Show, findet ihr in den Artikeln oben in der Box.