The Game Awards: Diese Woche steigt die größte Reveal-Show des Jahres: Borderlands 4, Mafia: The Old Country & mehr bestätigt

Mit Borderlands und Mafia sind schon zwei langerwartete Fortsetzungen für die Game Awards bestätigt.

Das Jahr endet mit einem Knall. Und zwar nicht wegen Silvester, sondern weil es bei den Game Awards 2024 ein Feuerwerk aus großen Reveals und Auftritten zu sehen gibt.

Wie jedes Jahr werden wohl viele Ankündigungen bis zum Schluss geheimgehalten, doch einige Spiele wurden bereits bestätigt.

Wie jedes Jahr werden wohl viele Ankündigungen bis zum Schluss geheimgehalten, doch einige Spiele wurden bereits bestätigt.

Welche Spiele gibt es zu sehen?

Schon bestätigt sind zwei große Premieren: Borderlands 4 wird nach dem Teaser im Sommer einen richtigen Trailer zeigen. Wie Gearbox-Chef Randy Pitchford auf Twitter bestätigt, gibt es darin auch Gameplay zu sehen. Der offizielle Twitter-Account verspricht außerdem den ersten Blick auf das bisher ambitionierteste Borderlands .

1:20 Borderlands 4: Der erste Teaser zum neuen Loot-Shooter von Gearbox

Ebenfalls einen neuen Trailer zeigt Mafia: The Old Country, zu dem es bisher auch nur einen kurzen und wenig aufschlussreichen Teaser zu sehen gab. Was genau gezeigt wird, ist unbekannt. Wir wissen allerdings schon jetzt, dass wir eine Mafia-Geschichte im Sizilien des frühen 20. Jahrhunderts erleben.

Weiterhin bestätigt sind folgende Auftritte:

Dying Light: The Beast wird einen neuen Trailer zeigen.

Tekken 8 enthüllt seine zweite Season und den letzten Charakter von Jahr 1.

Es gibt neue Ankündigungen und Enthüllungen zu Palworld, Warframe und Mecha Break.

Neben mehreren Spielen wurden auch schon die Auftritte von einigen Schauspielern, Musikern und Persönlichkeiten aus der Spiele-Industrie angekündigt: Unter anderem kommen Ella Purnell (Fallout, Arcane), Aaron Paul (Breaking Bad, Better Call Saul) und Isabela Merced (The Last of Us) auf die Bühne.

Außerdem werden auch Hideo Kojima, Sam Lake von Remedy und Swen Vincke von Larian zu Wort kommen. Einen musikalischen Auftritt gibt es schließlich von Snoop Dog.

Genaueres wurde zwar nicht verraten, aber es ist zu erwarten, dass bei den Game Awards auch wieder einige Weltpremieren gibt, die bis zuletzt geheim gehalten werden. Es ist gut möglich, dass es einige Überraschungen vorkommen, die niemand auf dem Schirm hatte.

Es ist gut möglich, dass es einige Überraschungen vorkommen, die niemand auf dem Schirm hatte.