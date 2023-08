Game of Thrones-Star verschwand nach grausamen Serien-Tod von der Bildfläche, kehrt jetzt nach fast 10 Jahren zurück

Joffrey Baratheon (Jack Gleeson) war bis 2014 Teil von Game of Thrones. Jetzt kehrt der Schauspieler endlich für größere Rollen zum Schauspiel zurück. Bildquelle: HBO

Geht es um die besten Schurken von Game of Thrones, fällt im Zweifel schnell der Name von Joffrey Baratheon. Der sadistische Schurke terrorisierte über vier Staffeln hinweg Starks und Zuschauer gleichermaßen, musste aber letztendlich für seine Taten teuer bezahlen.

Dass der Sohn von Robert Baratheon Jaime und Cersei Lennister bei GoT-Fans einen so bleibenden Eindruck hinterließ, ist auch dessen Darsteller Jack Gleeson zu verdanken, der übrigens auch in Batman Begins zu sehen ist (ja, wirklich).

Nach seinem Serien-Tod ist es jedoch ziemlich still um den Schauspieler geworden. Und das aus gutem Grund: Gleeson widmete sich primär seinem Studium von Philosophie und Theologie und spielte nebenbei gelegentlich bei Theateraufführungen mit.

Jetzt ist er endlich wieder mit einer größeren Produktion zurück, nachdem er 2020 in der eher unbekannten Serie Out of Her Mind zu sehen war, die international nicht gerade für zu viel Aufmerksamkeit gesorgt hatte.

Die neue Serie des Joffrey-Darstellers

Für BBC und ZDF verantwortet nämlich Kult-Regisseur Nicolas Winding Refn (Drive, The Neon Demon, Copenhagen Cowboy) eine Adaption von Enid Blytons Fünf Freunde-Romanen als Produzent - unsere Kollegen von Moviepilot berichteten bereits darüber.

Wie schon bei Sherlock sind bei der BBC/ZDF-Kollaboration erstmal drei 90-minütige Folgen geplant, in denen Jack Gleeson einen Charakter namens Wentworth spielt. Das erste Foto von Gleeson in der Rolle macht schon mal einen … sympathischen Eindruck. Wann Fünf Freunde startet, ist aktuell nicht bekannt.

Dabei handelt es sich aber nicht um die einzige größere Produktion, für die sich Jack Gleeson zurück in die Schauspiel-Welt Jagd. In dem irischen Thriller In The Lands of Saints and Sinners spielt er an der Seite von Liam Neeson und mit Ciaran Hinds (Mance Rayder) tritt darin sogar ein weiterer Game of Thrones-Veteran auf. Auch hier müssen sich Fans noch auf einen Release-Termin und Trailer gedulden.

Welcher Bösewicht war eurer Meinung nach der beste von Game of Thrones? Wie gut hat euch das erste Spin-Off House of the Dragon bisher gefallen? Auf welches neues Projekt aus George R.R. Martins Fantasy-Universum freut ihr euch besonders und auf welches könntet ihr verzichten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!