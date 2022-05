Okay, Baldur's Gate 2 sieht nach heutigen Maßstäben nicht mehr taufrisch aus - aber wen kümmert das bei diesen Ausmaßen! Die epische Fantasy-Geschichte und die Vielfalt von Schauplätzen, Aufgaben und Charakteren machen den Bioware-Klassiker bis heute absolut spielenswert.

So spielenswert, dass Peter Bathge Baldur's Gate 2 bereits 15-mal durchgespielt und schätzungsweise 2.000 Stunden darin verbracht hat. In einem Singleplayer-Rollenspiel.

Was Peter dazu treibt, immer wieder an die Schwertküste zu reisen, bespricht er in unserem Koop-Format »Games That Made Me« mit Manuel Fritsch von Insert Moin - dem Dinosaurier der Gaming-Podcasts, den ihr auf Steady unterstützen könnt.

Und weil dieses Format nicht einfach Lieblingsspiele, sondern prägende Spiele behandelt, besprechen die beiden zudem, wie Baldur's Gate 2 Peters Leben beeinflusst und verändert hat - bis hin zu seiner Vorliebe fürs Schreiben und seiner Berufswahl.

Podcast jetzt anhören

Ihr könnt die Folge entweder direkt im Browser hören oder per Klick auf den blauen Button für später herunterladen. In manchen Browsern müsst ihr dafür rechtsklicken und »Ziel speichern unter« wählen.

Alternativ gibt's wie immer unseren RSS-Feed für Plus-User, mit dem ihr alle neuen Podcast-Folgen direkt aufs Smartphone laden könnt.