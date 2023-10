23 Jahre nach Baldur's Gate 2 verrät Entwickler eine überraschende Rollenspiel-Inspiration

Auf den ersten Blick haben Baldur's Gate und Final Fantasy nicht viel miteinander zu tun.

Baldur's Gate 3 hat dieses Jahr die Herzen von Rollenspiel-Fans im Sturm erobert. Damit knüpft das Spiel an den Erfolg des zweiten Teils an, der ebenfalls mit seinen spannenden und beliebten Charakteren überzeugen konnte.

Baldur's Gate 2 entstand noch bei Bioware. Und wie der ehemalige Lead Designer James Ohlen in einem Interview mit Rock Paper Shotgun verrät, hatte ein anderes Rollenspiel maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung der Charaktere - Final Fantasy 7.

Baldur's Gate 2 wurde von Final Fantasy 7 inspiriert

Es geschah in einer Raucherpause. Ein Produzent von Publisher Interplay erwähnte gegenüber Ohlen, dass die Charaktere aus Baldur's Gate bei weitem nicht so gut entwickelt wären, wie die aus Final Fantasy 7.

Ohlen, der sich selbst als »sehr kompetitiv« beschreibt, wollte sich davon selbst ein Bild machen.

»Ich habe Final Fantasy 7 gespielt und dachte: ›Oh mein Gott, gegen diese Figuren sehen unsere aus wie ein Haufen Pappfiguren. Das ist schrecklich.‹« James Ohlen

Die Tiefe und Komplexität von Cloud und den anderen Charakteren des japanischen Rollenspiels brachten Ohlen und auch Bioware dazu, mehr Arbeit in die eigenen Figuren zu stecken.

Ein Ergebnis war beispielsweise die Entwicklung der Hafnerin Jaheira. Ihre Welt gerät durch Verlust und Trauer ins Wanken. In Baldur's Gate 3 steht sie euch übrigens erneut als Gefährtin zur Verfügung.

Was Baldur's Gate 1 und 2 so besonders gemacht hat, haben wir für euch in diesem Video zusammengefasst:

8:17 Hall of Fame: Baldur's Gate Saga - Warum Baldur's Gate 1 und 2 so genial waren

Die Sache mit Star Wars

Obwohl Ohlen kein Fan von den Spielmechaniken war, blieben die Spiele von Squaresoft (später dann Square Enix) eine große Inspiration für seine Arbeit. Biowares Knights of the Old Republic wurde zum Teil vom Rollenspiel Chrono Cross beeinflusst.

Die Geschichte von Kotor hat bekanntermaßen einen anderen Ursprung, den Ohlen auch nur allzu bereitwillig benennt:

»Ich habe tatsächlich Das Imperium schlägt zurück auf so offensichtliche Art geklaut.« James Ohlen

Der Rest ist wie man so schön sagt Geschichte. Betrachtet man die von James Ohlen, von Baldur's Gate 1 und 2, über Kotor, Dragon Age: Origins, Jade Empire und Mass Effect 1, dann ist es eine ziemlich erfolgreiche.

Zweifelsohne hat der Einfluss auf Bioware durch japanische Rollenspiele dem Studio gutgetan. Baldur's Gate, Kotor Dragon Age: Origins und Mass Effect 1 - welcher der genannten Klassiker zählt zu euren Favoriten? Habt ihr möglicherweise alle von ihnen gespielt? Oder lasst ihr einen dieser Klassiker bewusst bis heute links liegen? Wenn ja, warum? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.