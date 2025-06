gamescom 2025: Bei uns könnt ihr Wochenend-Tickets für die größte Gaming-Messe der Welt gewinnen

Der große Roboter ist das Maskottchen der gamescom. Wenn ihr vor Ort seid, seht ihr ihn bestimmt. Bild: Koelnmesse GmbH/Marvin Ruppert

Jedes Jahr kommen Gaming-Fans aus der ganzen Welt zusammen, um über das schönste Hobby überhaupt zu sprechen. Auch dieses Jahr öffnet die gamescom Ende August wieder ihre Pforten in Köln!

Während bei vielen Entwicklern, Publishern und Medien schon die Vorbereitungen laufen, kommt auch so langsam erste Vorfreude auf. Und genau die wollen wir mit euch teilen. Wir verlosen nämlich unter allen GameStar-Leserinnen und Lesern insgesamt 10 Sonntags-Tickets für die gamescom.

Dafür müsst ihr gar nicht viel tun außer, eine funktionierende E-Mail-Adresse haben, in dessen Postfach ihr regelmäßig schaut, und auf den folgenden Button klicken. Der bringt euch nämlich zu unserem Gewinnspielformular:

Jetzt braucht ihr nur noch etwas Glück, damit wir euch als einen der Gewinner ziehen, und schon kanns losgehen.

Zweite Chance für Plus-User

Mitglieder unserer GameStar-Plus-Familie haben außerdem die Möglichkeit, bei unserem zweiten gamescom-Gewinnspiel mitzumachen. Wir verlosen nämlich außerdem unter allen teilnehmenden Plus-Usern insgesamt 3 Ticket-Pakete aus einem Samstags- und Sonntagsticket.

Dazu braucht ihr einen GameStar-Account mit aktivem Plus-Abo. Obendrein müsst ihr ein anderes Gewinnspielformular ausfüllen, um an der Plus-Verlosung teilzunehmen:

Natürlich könnt ihr an beiden Gewinnspielen parallel teilnehmen.

Die wichtigsten Infos zur gamescom 2025

Und nun zum Abschluss nochmal die wichtigsten Fragen rund um Tickets und Co. zusammengefasst:

Wann findet die gamescom statt? 20. bis 24. August.

20. bis 24. August. Wo findet die gamescom statt? Auf dem Messegelände der Koelnmesse.

Auf dem Messegelände der Koelnmesse. Kann ich meine Kinder mitbringen? Kinder unter 4 Jahren dürfen die gamescom nicht betreten. Kinder im Alter von 4 bis 11 Jahren müssen sich während des Besuches in ständiger Begleitung eines Erwachsenen befinden. Jugendliche ab 12 dürfen die Messe auch ohne Begleitung eines Erwachsenen besuchen.

Kinder unter 4 Jahren dürfen die gamescom nicht betreten. Kinder im Alter von 4 bis 11 Jahren müssen sich während des Besuches in ständiger Begleitung eines Erwachsenen befinden. Jugendliche ab 12 dürfen die Messe auch ohne Begleitung eines Erwachsenen besuchen. Brauchen meine Kinder ein eigenes Ticket? Kinder im Alter von 4 bis 6 Jahren dürfen kostenlos mitkommen. Kinder, die älter als 6 Jahre sind, brauchen ein eigenes Ticket (Ermäßigung möglich).

Kinder im Alter von 4 bis 6 Jahren dürfen kostenlos mitkommen. Kinder, die älter als 6 Jahre sind, brauchen ein eigenes Ticket (Ermäßigung möglich). Kann ich das Ticket für einen anderen Tag benutzten? Nein. Auch ein Umtausch ist ausgeschlossen.

Nein. Auch ein Umtausch ist ausgeschlossen. Darf ich meinen Hund mitbringen? Nein.

Nein. Seid ihr von GameStar auch auf der gamescom unterwegs? Klar! Wir sind mit unserem Stand wieder in Halle 10.1 und unterhalten euch die ganze gamescom über mit einem fantastischen Liveprogramm!

Ihr habt noch weitere Fragen zur gamescom und dem Besuch? Alle Infos findet ihr auf der offiziellen Website der gamescom.

Das Gewinnspiel endet am 24. Juni um 12 Uhr. Alle Gewinner werden von uns zeitnah nach Ablauf des Gewinnspiels per Mail informiert. So habt ihr genug Zeit, Urlaub einzureichen und alle Planungen zu machen.

Wir wünschen euch viel Glück und Erfolg!