Baldur’s Gate 3: Mit dem ultimativen Sonderheft das Rollenspiel-Phänomen (neu) entdecken

Wie von euch gewünscht: Wir bringen ein extradickes Kompendium mit über 200 Seiten zu Baldur's Gate 3 heraus.

Ach, was sind schon 1.000 Stunden? So viel haben nämlich einige Kolleginnen und Kollegen bereits in Baldur’s Gate 3 versenkt – und bereuen keine Sekunde davon! Kein Wunder, denn Larians Meisterwerk hat mit 95 Punkten eine der bisher höchsten GameStar-Wertungen eingefahren und fesselt nach wie vor die Rollenspiel-Gemeinde. Das liegt auch daran, dass die Macher das Abenteuer seit Release fleißig mit immer neuen Inhalten gepflegt haben.



Doch damit ist nun bald Schluss, der finale Patch vervollständigt das Spiel und schleift die letzten, wenigen Kanten glatt. Für uns der perfekte Anlass, endlich ein – von vielen GameStar-Lesern immer wieder gefordertes – umfassendes Sonderheft zu Baldur’s Gate 3 zu veröffentlichen. Wir bringen euch auf über 200 Seiten das komplette Kompendium zum Mega-Rollenspiel, edel aufgemacht und mit tollen Extras wie dem schicken Poster und den stabilen Helden-Charakterbögen zum Heraustrennen. Dieses dicke Paket darf sich kein Fan von Baldur’s Gate 3 entgehen lassen!

Komplettes Spiel, komplette Guides, kompletter Spaß

Mit unseren Guides wischt ihr mit euren Gegnern den Boden auf, egal wie zahlreich sie sind.

Dass Baldur’s Gate 3 ein wahres Umfangsmonster ist, brauchen wir euch nicht zu erzählen. Von der Wahl eures Helden über den Umgang mit den Begleitern (Romanzen!) bis hin zu einzelnen Entscheidungen warten unzählige Möglichkeiten auf euch – im Guten wie im Schlechten. Damit ihr euch nicht verlauft und nicht verzettelt, führt euch unsere umfassende Komplettlösung auf weit über 100 Seiten detailliert durchs Abenteuer. So verpasst ihr nichts!

Dazu gibt’s jede Menge Guides zu allen möglichen Aspekten des Spiels. Unsere Rollenspielprofis zeigen euch, wie man effektiv zaubert, lautlos schleicht oder einfach nur siegreich kämpft. Wir führen euch zu den neuen alternativen Enden und verraten Details, die ihr bisher vielleicht übersehen habt. Und mit unserem Romanzen-Guide werdet ihr zum Herzblatt der Schwertküste.

Beste Karten für den Erfolg

Mit unserem Sonderheft meistert ihr alle Kämpfe und findet auch die neuen alternativen Enden.

Die GameStar Black Edition zu Baldur’s Gate 3 ist perfekt für alle Rollenspieler. Egal, ob ihr euch das erste Mal hineinstürzt oder das jetzt fertig gepatchte Abenteuer komplett neu für euch entdecken wollt. Edel aufgemacht und schick designt, ist es obendrein eine Zierde für jedes gut ausgestattete Spielzimmer. Apropos: Falls ihr D&D lieber offline spielt, stecken im Heft – neben dem schicken XXL-Poster – stabile Karton-Charakterbögen zu sechs Origin-Charakteren, sowie zwei Blanko-Charakterbögen für euren persönlichen Abenteurer.



Unsere große Black Edition zu Baldur’s Gate 3 bietet euch das volle Infopaket zum RPG-Schwergewicht von Larian. Unter anderem bekommt ihr:

200 Seiten zum Rollenspiel-Hit

detaillierte Komplettlösung mit Entscheidungshilfen

Klassen-Guides für jeden Spielstil

Profi-Tipps zum Zaubern, Schleichen, Kämpfen uvm.

so erspielt ihr Romanzen und alternative Enden

stabile Charakterkarten zu den Origins aus dem Spiel

edel aufgemachtes Sammlerstück für Fans von Baldur’s Gate 3

XXL-Doppelposter (57,4 x 78,0 cm)

Das Heft gibt’s ausschließlich im GameStar Shop – dort auch als Epaper oder als besonders attraktives Bundle aus Heft und Epaper. Wenn alles nach Plan läuft, habt ihr das Sonderheft-Epaper kurz nach dem finalen Patch des Spiels im Mail-Postfach. Die gedruckte Version folgt dann kurz darauf.



Das große GameStar-Sonderheft zu Baldur’s Gate 3 – jetzt gleich vorbestellen und damit Epaper sowie versandkostenfreie Lieferung sichern!



Viel Spaß beim Lesen und Spielen!