GameStar kürt die besten Konsolenspiele: Diese Woche passiert Großes

Ab sofort berichten wir auch über Konsolenspiele. Und läuten das groß ein.

Wenn man als Mensch beinahe platzt, hat das in der Regel einen von drei Gründen:

Oma hat wieder ihren weltberühmten Wirsing-Eintopf gemacht und fürchtet jetzt nachts vollgefressen, dass jemand ein Streichholz in euer Schlafzimmer halten könnte. Ihr habt auf einer Party mutig gesagt Jau, 20 Heliumballons packe ich , könnt jetzt schweben und klingt jetzt wie Officer Hooks aus Police Academy. Ihr beißt euch seit langer, langer Zeit auf die Lippen, weil ihr unbedingt über etwas reden wollt, aber nicht dürft.

Beruflich habe ich das seit Jahren. Also keine Blähungen, sondern Nummer drei: Das Gefühl, lange nicht über all die Sachen schreiben zu können, die ich euch gerne erzählen würde. Dass meine große Rollenspiel-Liebe zum Beispiel von einem ziemlich unoriginellen Super-Nintendo-Spiel entfacht wurde. Dass UFC4 das absolut außergewöhnlichste Fighting Game ist, das je kein Mensch gespielt hat. Und fangt mir bloß nicht mit The Legend of Zelda oder Ghost of Tsushima an ... da quatsche ich den ganzen Tag samt Nacht drüber.

Auf GameStar.de ist das jetzt endlich möglich.

Im ausführlichen FAQ erklärt euch Chefredakteur Heiko, wieso wir jetzt nicht länger nur über PC-Spiele berichten. Als Redaktionsleiter bin ich heute da, um euch gemeinsam mit dem Team spürbar zu zeigen, was wir als Multiplattform-Seite jetzt endlich machen können. Und dass GameStar dabei trotzdem GameStar bleibt.

Dimitry Halley Redaktionsleiter Dimi zockte bereits auf Game Boy und Super Nintendo, viele Jahre vor seinem ersten PC. Super Mario Land, Lufia 2, The Legend of Zelda: Link's Awakening - viele seiner liebsten Genres lernte er auf brutal schlechten Displays und brutal kleinen Röhrenfernsehern kennen. Seine große Liebe war immer der PC, aber Dimi freut sich wie ein kleiner grüner Pilz, jetzt endlich sämtliche Einschränkungen zu sprengen.

Die große Themenwoche auf GameStar.de

Deshalb fackeln wir gar nicht lange, sondern spielen gleich mit einer richtig prallen Themenwoche auf, die euch hoffentlich genauso viel Spaß macht wie uns. Wir haben uns viel vorgenommen: Die besten Konsolenspiele zu küren - auf PS5, Xbox und Nintendo Switch. Den Anfang machen ab 12 Uhr mittags, am 24. April, die besten PS5-Spiele!

Außerdem enthüllen wir unsere persönlichen Lieblingsplattformen, testen aus 2023er-Sicht endlich Demon's Souls, Mario Kart und das neue Horizon-Addon, liefern euch weitere spannende Features und, und, und. Alles innerhalb der ersten Woche. Hier der Überblick:

Montag, 24. April : Die 25 besten PS5-Spiele- Platz 25 bis 11.

: Die 25 besten PS5-Spiele- Platz 25 bis 11. Dienstag, 25. April : Die 25 besten PS5-Spiele- Platz 10 bis 1.

: Die 25 besten PS5-Spiele- Platz 10 bis 1. Mittwoch: 26. April : Die 25 besten Xbox-Spiele - Platz 25 bis 11.

: Die 25 besten Xbox-Spiele - Platz 25 bis 11. Donnerstag: 27. April : Die 25 besten Xbox-Spiele - Platz 10 bis 1.

: Die 25 besten Xbox-Spiele - Platz 10 bis 1. Freitag, 28. April : Die 25 besten Nintendo-Switch-Spiele - Platz 25 bis 11.

: Die 25 besten Nintendo-Switch-Spiele - Platz 25 bis 11. Samstag, 29. April : Die 25 besten Nintendo-Switch-Spiele - Platz 10 bis 1.

: Die 25 besten Nintendo-Switch-Spiele - Platz 10 bis 1. Außerdem : Tests zu Horizon: Burning Shores, Demon's Souls, Mario Kart 8 Deluxe (Heiko wartet schon seit Wochen darauf).

: Tests zu Horizon: Burning Shores, Demon's Souls, Mario Kart 8 Deluxe (Heiko wartet schon seit Wochen darauf). Außerdem: Wir küren unsere persönlichen Lieblingskonsolen (aller Zeiten).

Die aktuelle GameStar-Redaktion spielt lange nicht mehr nur auf dem PC. Ich zocke zum Beispiel jetzt gerade auf der Xbox Wo Long: Fallen Dynasty, auf der Switch ein paar alte Fighting Games, auf dem PC hingegen meine Shooter. Den anderen Redaktionsmitgliedern geht's da sehr ähnlich - und euch ja schließlich auch, denn mindestens 80 Prozent der GameStar-Community spielen laut Umfrage auch auf Konsolen.

Und genau diesem Umstand wollen wir unser Angebot jetzt anpassen. Damit ihr bei uns noch umfassender informiert und beraten werde als ohnehin schon. Und damit ich endlich über Fire Emblem schreiben kann.