An der Börse brennt derzeit sprichwörtlich die Luft. Hobby-Spekulanten auf Reddit schafften es in den letzten Tagen, eine im Bereich zwischen 10 und 20 Dollar herumdümpelnde GameStop-Aktie auf über 300 Dollar in die Höhe zu treiben. Wie der Brancheninsider Rod Breslau auf Twitter berichtet, wurde der Handel der Aktie nun gestoppt:

Was ist passiert?

Im Subreddit Wallstreetbets versammeln sich Börsenenthusiasten und Systemkritiker, die große Freude daran zu haben scheinen, großen Hedgefonds eins auszuwischen. Und das ist noch milde formuliert, denn offenbar fuhren die großen Anleger durch den Anstieg der GameStop-Aktie Verluste in Milliardenhöhe ein, wie GamesWirtschaft berichtet.

Konkret betroffen waren sogenannte Shortseller, also Anleger, die auf sinkende Kurse spekulieren. Sie leihen sich Aktien und verkaufen sie im Anschluss (sogenannte Leerverkäufe), um sie später zu einem günstigeren Preis zurückzukaufen und Gewinne einzufahren.

Hier kamen die rebellischen Reddit-Nutzer ins Spiel. Sie trieben den Aktienkurs hoch, indem sie das Papier massenweise kauften. Dadurch waren Shortseller gezwungen, GameStop-Aktien nachzukaufen, um nicht noch mehr Verluste einzufahren. Ein Schneeball kam so ins Rollen, da durch die Nachkäufe großer Hedgefonds der Kurs immer weiter anstieg.

So katapultierte eine zielgerichtete Aktion von Hobby-Spekulanten die GameStop-Aktie binnen weniger Tage in neue Rekordhöhen, wie der Chart auf Ariva.de zeigt:

Wie der Twitter-Nutzer Robert Laubach ausführt, sollen Hedgefonds sogar mehr Leerverkäufe durchgeführt haben, als es überhaupt GameStop-Aktien gibt.

Das ist möglich durch ungedeckte Leerverkäufe, die es ermöglichen, Aktien zu verkaufen, die man gar nicht besitzt. Diese Art des Handels ist in der EU verboten, wie der Börsenexperte Thomas Vittner im Blogbeitrag erläutert.

Nun wurde der Handel des GameStop-Papiers offenbar ausgesetzt, um weiteren Schaden für die beteiligten Hedgefonds-Unternehmen zu verhindern. Was in dem Fall des einen Verlust, ist des Anderen Gewinn. So teilten an der Guerilla-Aktion beteiligte Spekulanten ihre saftigen Gewinne stolz auf Reddit:

Indes zeigt sich sogar Unternehmer Elon Musk in einem Tweet begeistert von den Ereignissen. Mitglieder des Subreddits feiern sich als Schlitzohren im Stile von "Robin Hood". Die ganze Begebenheit ist ein denkwürdiges Beispiel für die potenzielle Macht (und Gefahr) koordinierter Gruppen in Internet.

