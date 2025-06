"Das GPU-Äquivalent eines Shiny Pokémon" - Spieler schickt RX 9070 XT zur Reparatur und bekommt sie mit kuriosem Fehler zurück

Irgendetwas stimmt doch mit dieser Grafikkarte nicht. (Bild: Fantastic-Ad8410 auf Reddit)

Die Entscheidung zwischen Nvidia und AMD ist eine der wichtigsten, die bei einem neuen Gaming-PC getroffen werden muss. Eine kuriose Reddit-Geschichte zeigt jetzt, wie eine Fusion der beiden Marktführer aussehen könnte.

AMD-Grafikkarte mit Nvidia-Branding

Die Geschichte wurde vor einigen Tagen im Radeon-Subreddit gepostet. Der User Fantastic-Ad8410 erzählt darin, dass er Probleme mit einer neuen Radeon RX 9070 XT hatte, weshalb er die Grafikkarte umtauschen wollte. Der Umtausch selbst hat auch problemlos funktioniert.

Die Überraschung kam dann aber, als er die neue GPU zu Hause ausgepackt hat. Bei der Fertigung ist offenbar jemandem ein kurioser Fehler unterlaufen. Die obere Abdeckung weist die Karte nämlich als Modell von AMD aus, während auf der Seite das »GeForce RTX«-Logo zu sehen ist.

Die Bilder der GPU könnt ihr euch hier ansehen:

Da Asus sowohl Grafikkarten von Nvidia als auch von AMD anbietet, liegt der Verdacht nahe, dass einfach jemand in der Fabrik die beiden Modelle vertauscht hat. Es stellt sich natürlich die Frage, was man mit der GPU am besten macht.

Die Community ist sich dabei ziemlich einig, dass der User die Grafikkarte als »Sammlerstück« behalten sollte. Vorausgesetzt natürlich, die Karte funktioniert einwandfrei und ihn stört das doppelte Branding nicht.

Ein User vergleicht den Fall gar mit dem Fangen eines »Shiny Pokémon«, ein anderer mit dem Erspähen eines Einhorns. Zudem wird angemerkt, dass so eine Kuriosität in Zukunft tatsächlich an Wert gewinnen könnte.

Ganz einmalig ist der Fall allerdings nicht. Mehrere Kommentare verweisen auf ähnliche Fälle, bei denen Grafikkarten sowohl mit AMD- als auch mit Nvidia-Logo ausgeliefert wurden. Ziemlich selten ist es aber trotzdem.

Der User selbst gibt an, dass die »GeForce Radeon RTX 9070 XT« problemlos funktioniere und er die Karte definitiv behalten will. Immerhin stolpert man nicht alle Tage über einen solchen Schatz.

Was würdet ihr in dem Fall tun? Zurückschicken oder behalten?