Nvidia gibt kaum offizielle Informationen zum Nachfolger der aktuellen Pascal-Generation bekannt. Das betrifft sowohl den Release-Zeitraum als auch die technischen Daten der neuen Karten, die vermutlich als GTX 1100-Generation (also GTX 1180, 1170, etc.) erscheinen. Zumindest der Zeitraum der Veröffentlichung zeichnet sich jetzt aber klarer ab.

Zwei unterschiedliche Grafikkarten-Hersteller haben uns gegenüber (vorbehaltlich Anonymität) geäußert, dass im dritten Quartal 2018 mit der neuen Geforce-Gaming-Serie für Spieler zu rechnen ist, wobei in einem Fall der Release noch konkreter auf August 2018 eingegrenzt wurde.

Die Bezeichnung »Geforce GTX 1180« ist in diesem Zusammenhang zwar nicht genannt worden, allerdings war sie zuletzt immer häufiger statt der ebenfalls denkbaren Bezeichnung »Geforce GTX 2080« in Gerüchten aufgetaucht. Da wir die Quellen für glaubhaft halten, gehen wir aktuell davon aus, dass die neuen Geforce-Karten im Laufe des August 2018 erscheinen und spätestens im September 2018 im Handel verfügbar sind.

Hinweise auf eine Veröffentlichung der GTX-1100-Reihe im zweiten Halbjahr 2018 gab es bereits vor einigen Wochen. Ein früheres Erscheinen könnte demnach auch durch die mangelnde Verfügbarkeit des GDDR6-Speichers in ausreichender Menge erschwert worden sein, der höchstwahrscheinlich auf den neuen Modellen zum Einsatz kommt.

Konkrete Details zu den technischen Daten einer möglichen Geforce GTX 1180 liegen uns weiterhin nicht vor. Vor kurzem hat in dieser Hinsicht allerdings ein Eintrag in der GPU-Datenbank von Techpowerup etwas Wirbel verursacht.

Dort werden zahlreiche genaue Werte genannt, die für Diskussionen sorgen, etwa in Form des relativ niedrigen Boost-Takts von 1.582 MHz oder der sehr üppigen Speichermenge von 16,0 GByte. Der allgemeine Beschreibungstext liest sich so, als würden die Daten bereits feststehen, wobei sogar auf die genaue Länge der Karte in Millimetern eingegangen und eine Empfehlung für den Einsatzbereich ausgesprochen wird.

Zwei Hinweise auf der Seite machen aber deutlich, dass diese Angaben mit großer Vorsicht zu genießen sind. So weist zu Beginn eine rot hinterlegte Markierung darauf hin, dass die GTX 1180 noch nicht erschienen ist und dass sich die Daten noch ändern können.

Optisch unscheinbarer, aber inhaltlich weitreichender ist der zweite Hinweis unterhalb der technischen Daten: Dort heißt es, dass es sich lediglich um eine Platzhalter-Seite handelt - was wiederum nahe legt, dass die genannten Werte maximal grobe Schätzungen sind.

Wir haben eine Anfrage an die Techpowerup-Redaktion verschickt, um zu erfahren, ob es sich bei den Werten um reine Vermutungen handelt oder ob sie (zumindest teilweise) eine konkretere Basis haben. Sollten wir diesbezüglich Neues erfahren, aktualisieren wir diesen Artikel entsprechend.

Manche der Angaben klingen zwar durchaus realistisch, etwa die Fertigung im Verfahren mit 12-Nanometer-Bezeichnung oder der Einsatz von GDDR6-Speicher. Aufgrund der besagten Hinweise lohnt es sich aus unserer Sicht aber aktuell nicht, sich genauer mit den von Techpowerup angegebenen Werten auseinanderzusetzen.

Unterm Strich können wir also vorerst nur sagen, dass wir einen Release der neuen Geforce-Karte im August 2018 für sehr wahrscheinlich halten. Der Hinweis auf der Webseite von Nvidias Hausmesse GPU Technology Conference (GTC) in Taiwan (30/31. Mai), dass es dort »ultimative Spielerlebnisse« zu sehen gebe, weckt indes aktuell die Hoffnung, dass die Vorstellung der neuen Karten samt Details zu den technischen Daten bereits dort stattfindet. Der Verkaufsstart dürfte aber unabhängig davon erst im August oder September 2018 erfolgen.