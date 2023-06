Wenn ihr mit Diablo 4 durch seid, haltet im Abspann unbedingt die Augen offen!

Ein winzig kleiner Clip wurde in Diablo 4 gefunden, der viele Fragen aufwirft.

Post-Credit-Szenen sind in Marvel-Filmen kaum noch wegzudenken, finden sich mittlerweile aber auch bei anderen Produktionen - sogar bei Spielen, wie es nun den Anschein macht.

In Diablo 4 ist ein Spieler nämlich nach dem Abspann auf eine kurze Szene gestoßen, die offenbar nur wenige Spieler sehen konnten. Keine Sorge, wir spoilern euch hier nichts zur Story von Diablo 4, selbst die besagte Szene wird euch nichts zum Ende verraten. Die geht auch kaum länger als eine Sekunde.

Was ist zu sehen?

Im kurzen Clip wird anfangs noch kurz das Ende der Credits gezeigt, bis dann plötzlich der Kopf einer schemenhaften Gestalt auftaucht. Von orangenem Licht umhüllt, starrt die gehörnte Person mit den leuchtenden Augen direkt den Spieler an. Wer das ist und was das zu bedeuten hat? Das ist noch unklar.

Was sind die Voraussetzungen, um dieses geheime Ende zu sehen?

Der YouTuber schreibt dazu, dass er diese Szene nach dem Kampagnen-Abschluss mit seinem zweiten Charakter erhielt und dann die Credits bis zum Schluss durchlaufen ließ. Das scheint aber nicht der Auslöser zu sein: Auf Twitch habe er Streamer gesehen, die diese Szene nicht erhielten, obwohl sie auch den gesamten Abspann ansehen.

In den Kommentaren meldet sich auch der User LeiiKo zu Wort, er habe die Szene auch erhalten - aber anders. Er hörte aber noch einen zusätzlichen Schrei während der Passage. Außerdem spielt LeiiKo nur mit einem einzigen Charakter.

Seid ihr zufällig schon auf die Szene gestoßen? Habt ihr Ideen, was die genauen Voraussetzungen für den Clip sein können? Und was glaubt ihr, wer die gehörnte Person mit den leuchtenden Augen ist und was die ganze Szene zu bedeuten hat? Vielleicht ja ein Teaser auf die erste Season oder doch schon Pläne für ein Addon? Schreibt uns eure Theorien gerne in die Kommentare, wir sind gespannt!