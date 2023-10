Natürlich müssen alle Spekulationen mit Vorsicht genossen werden. Doch die Nutzung von Ray Reconstruction könnte das Fehlen eines OLED-Bildschirms etwas abfedern. Laut einem weiteren Leak soll die Switch 2 nämlich nur ein LCD-Display besitzen.(Foto von Yasin Hasan auf Unsplash)

Es brodelt wieder rund um Nintendo. In den letzten Wochen gab es immer wieder Gerüchte rund um den Nachfolger der erfolgreichen (ersten) Switch. Jetzt nimmt Nintendo seinen Trailer offline, welcher die Erfolgsgeschichte eingeleitet hat.

Was ist rund um den Trailer passiert?

Nach 7 Jahren nimmt Nintendo mit dem Trailer ein Stück Firmengeschichte offline. Vor der Switch stand Nintendo am Rande des finanziellen Abgrundes. Mit der Switch rettete sich Nintendo und landete einen Hit, welcher sich auch in den letzten Jahren noch millionenfach verkaufte.

Ohne jeglichen Schnickschnack erschien am 20. Oktober 2016 ein Trailer, der Menschen einfach nur beim Spielen im Alltag zeigte. Ein Erfolgsrezept: Der Hype war geschaffen und hielt bis heute an.

Als Reaktion auf die Entscheidung von Nintendo schaltete sich Kit Ellis auf X (ehemals Twitter) ein. Er ist der ehemalige Leiter für soziale Inhalte bei Nintendo Amerika:

Er sagt, dass Nintendo niemals diesen Trailer vom Kanal nehmen sollte, da es sich um ein wichtiges Stück Videospielgeschichte handelt. Die Entscheidung wiegt also schwer. Bereitet sich Nintendo also doch auf den Release der Switch 2 vor?

Das spricht gegen eine baldige Ankündigung: Bei Nintendo stehen noch zwei Releases aus. Die Spiele Super Mario Bros. Wonder und Super Mario RPG Maker. Das könnte gegen einen Release innerhalb der nächsten Monate sprechen.

Übrigens: Wie das RPG aussieht, könnt ihr in diesem Video sehen:

1:23 Super Mario RPG - Neues Gameplay zum Switch-Rollenspiel

In der Werbebranche gibt es außerdem die gängige Praxis, Videos nach einem gewissen Zeitraum aus Lizenzgründen offline zu nehmen. Vielleicht lief diese beim Künstler White Denim einfach aus - er ist der Musiker hinter dem Trailersong.

Das spricht für eine baldige Ankündigung: Nintendo nutzte bereits bei der Switch 1 einen einfachen Trailer. Es könnte also sein, dass die Firma aus SEO-Gründen den alten Trailer offline genommen hat.

SEO – Search Engine Optimization – bedeutet in diesem Fall, dass die Suchmaschine im Falle einer Anfrage beim Suchbegriff Switch 2 nicht aus Versehen beim bestehenden Trailer der Switch 1 landet.

Das Zeitfenster einer möglichen Ankündigung könnte passen. Wie oben beschrieben veröffentlichte Nintendo vor genau 7 Jahren sein Video zur Switch 1.

Außerdem antwortete Nintendo nicht sofort auf Anfragen, warum der Trailer gerade jetzt offline genommen wurde. Könnten alle Spekulationen also doch wahr sein?

Das Internet ist gespaltener Meinung. Einer Umfrage auf resetera nach sagen 50,5% von etwas über 900 Teilnehmern Nein zur Frage, ob es bald eine offizielle Ankündigung gibt.

Zusätzliche Gerüchte um die Unterstützung von Nvidias DLSS 3.5

Doch als wäre dieses Gerücht nicht genug, veröffentlichte der Leaker Nate The Hate ein weiteres Video. Diesem Leak zufolge soll die neue Generation der Switch auf Nvidias DLSS 3.5 samt Ray Reconstruction zurückgreifen.

Wenn das stimmen sollte, wäre der Verlust des OLED-Displays etwas weniger schmerzhaft. Die Switch 2 will angeblich wieder auf die LCD-Technologie zurückgreifen. Falls Nintendo aber Nvidias wichtigstes Feature unterstützen sollte, könnt ihr euch wenigstens über höhere Bildraten und bessere Lichteffekte freuen!

Für alle Interessierten: Wer möchte, kann sich hier das gesamte Leak-Video ansehen:

Was bedeuten die Begriffe DLSS 3.5 und Ray Reconstruction?

DLSS 3.5 ist ein Feature, welches eurer Grafikkarte hilft, mehr Bilder pro Sekunde zu schaffen. Durch höhere Bildraten erscheint euch die Welt flüssiger und natürlicher.

Ray Reconstruction sorgt dafür, dass die Beleuchtungseffekte schöner werden. Alle Lichtquellen werden also verbessert und ihr bekommt eine schönere Grafik im Spiel.

Die Gerüchteküche brodelt ja schon seit längerem. Natürlich ist das im besten Interesse Nintendos, einen gewissen Hype aufzubauen. Die Leute fangen an, über die Firma und das Produkt zu sprechen. Die Kunst liegt aus unternehmerischer Sicht darin, dass dieser Hype nicht frühzeitig wieder abbricht. Deshalb können wir davon ausgehen, dass immer wieder Leaks kommen werden. Doch wird es bald eine offizielle Ankündigung geben? Was denkt ihr? Schreibt es gerne in die Kommentare.