Nintendo hat 2023 eine Wii U verkauft - richtig gelesen: eine einzige Konsole

Eine Wii U, die erfolgloseste Konsole von Nintendo.

Seit 2017 gehört die Wii U zum alten Eisen, da endete für Nintendo die doch recht kurze Lebensspanne und doch passierte 2023 das Unglaubliche. In den USA wurde nach Berichten eines Analysten, genau noch eine einzige - in Zahlen 1 - Wii U verkauft. Neu, verpackt, nicht gebraucht.

Das ist das erste Vorkommnis dieser Art seit Mai 2022, derart selten sind Verkäufe der Konsole inzwischen geworden - verständlicherweise.

Und ja: 2021 hat sogar jemand gleich drei PlayStation Vita-Konsolen in den Vereinigten Staaten erworben - auch seltsam, aber zurück zur Wii U.

Vielleicht die letzte ihrer Art, noch eingeschweißt

Auf alle Fälle sind ihre Tage für Nintendo längst gezählt, denn im April 2024 werden auch die Mehrspielermodi, die Internet brauchen, abgeschaltet. Im März 2023 wurde bereits der Online-Shop für Wii Us geschlossen. Deshalb wird der (hoffentlich glückliche) Wii-U-Neubesitzer sich Discs besorgen müssen - und von da an in den Einzelspielermodi Zeit verbringen.

Woher kommen diese Information? Die Informationen stammen von Mat Piscatella, der für Circana arbeitet. Das ist ein Marktforschungsinstitut mit Hauptsitz in Chicago. Und sie erfassen laut Angaben des besagten leitenden Angestellten rund 97 Prozent aller Retail-Läden für Spielehardware in den USA.

Hat sich die Wii U wirklich derart mies verkauft?

In kurz: Ja, doch lasst uns etwas ausholen und vergleichen. Wir listen euch mal anhand von Daten des Statistischen Bundesamtes die besten Geschäftsjahre nach weltweiten Verkaufszahlen von vier Haupt-Nintendo-Konsolen in Millionen auf.

Nintendo 64 : 9,42 in 97/98

: 9,42 in 97/98 Nintendo GameCube 5,76 in 02/03

5,76 in 02/03 Nintendo Wii 25,95 in 08/09

25,95 in 08/09 Nintendo Wii U 3,45 in 12/13 - selbst hier noch geschlagen von der Wii um knapp 500.000

3,45 in 12/13 - selbst hier noch geschlagen von der Wii um knapp 500.000 Nintendo Switch 28,83 in 20/21

Und inzwischen nähert sich die Switch der Gesamtmarke von 130 Millionen verkauften Einheiten. Nur der Nintendo DS sowie die PlayStation 2 haben es bisher mit zwischen 154 und 160 Millionen auf noch mehr Absatz gebracht. Die Wii U liegt selbst noch hinter der PlayStation Vita auf dem letzten Platz der Tabelle, mit nur rund 13,6 Millionen Stück.

Im obigen Video nehmen wir euch mit auf einen Ausflug durch das Alte Lager des auch in GameStar-Kreisen legendären Gothic 1s - aber dieses Mal auf der Nintendo Switch. Und wir können auch trotz erster Befürchtungen in unserem Review zu der Portierung Entwarnung geben.

Habt ihr damals eine Wii U gekauft und wurde sie in den vergangenen Jahren nochmal benutzt? Oder hat die Switch schlicht alle Aufgaben der allgemein hin wenig geliebten Konsole übernommen? Was war euer Lieblingsspiel auf der Wii U, wenn ihr denn überhaupt eine genutzt habt? Aber am wichtigsten: Warum hat diese uns unbekannte Person eine nagelneue Wii U vom Ladenregal genommen und dann tatsächlich gekauft? Schreibt uns eure Geschichte dazu gerne in die Kommentare!