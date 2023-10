Super Mario Bros. Wonder sahnt in den Tests absolute Traumwertungen ab

Bei den Kritken braucht Mario sich nicht in der Röhre zu verstecken.

Falls ihr Fans von Super Marios 2D-Abenteurern seid und auch eine Switch euer Eigen nennt, dann ist Super Mario Bros. Wonder wahrscheinlich genau euer Spiel. Viel falsch machen könnt ihr nicht, denn die internationalen Wertungen sind voll des Lobes.

Bei uns bekommt ihr eine Übersicht zu den wichtigsten Tests auf Metacrtic. Die Wertungen fallen in Summe sehr positiv aus. Der ein oder anderen Kritikpunkt konnte aber dennoch ausgemacht werden.

Wo ist der GameStar-Test? Bis zum Release am 20. Oktober gibt es leider keinen schriftlichen Test von uns. Den liefern wir aber nach, sobald wir aus dem Röhrenlabyrinth raus sind. Aber wir haben hier schonmal eine tolle Zusammenfassung alles Wichtigen zum neuen Mario von unserem umtriebigen Video-Team.

12:57 Super Mario Bros. Wonder - Test-Video zum besten 2D-Jump&Run des Jahres

Super Mario Bros. Wonder: Die internationalen Wertungen in der Übersicht

Zurzeit steht Super Mario Bros. Wonder auf Metacritic bei einer 93. Dieser Durchschnitt ergibt sich aus insgesamt 76 Wertungen. Das Spiel erscheint natürlich nur für die Nintendo Switch.

Bei allen Reviews gibt aktuell nur eine Einzige mit einer gemischten Wertung (70 oder niedriger). Alle anderen fallen positiv aus, in diesem Fall gibt es sogar keine Wertung unter 80.

Webseite Wertung GamePro 92 Comicbook 100 Techradar 100 Wccftech 95 Gamespot 90 Gamereactor UK 90 Jeuxvideo 90 Destructoid 90 Nintendo Life 90 Thegamer 80 Digital Spy 70

Das loben die Reviews

Durchweg gelobt werden die abwechslungsreichen und hübsch gestalteten Level. Das Gameplay überzeugt mit vielfältigen und witzigen Power-Ups und die Wunderblumen-Effekte bringen echte Überraschung ins Spiel.

Der Spielumfang bekommt ebenfalls viel Lob, dank der zwölf spielbaren Charaktere und den 24 freischaltbaren Abzeichen, die neue Fähigkeiten gewähren und so den Wiederspielwert erhöhen, da so neue Geheimnisse in den Leveln entdeckt werden können.

Catherine Lewis von Techradar gibt eine 100 und schreibt:

»Während ich buchstäblich alles abgeschlossen habe, was das Spiel zu bieten hat, kann ich nicht aufhören, über Super Mario Bros. Wonder nachzudenken. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass es etwas anderes ist als ein Pflichttitel für jeden Nintendo Switch-Besitzer - vor allem für jene, die der repetitiven 2D-Reihe New Super Mario Bros. überdrüssig geworden sind. Wenn ihr euch gerne glücklich fühlt, werdet ihr Super Mario Bros. Wonder lieben.«

Destructoid kommt bei der Wertung auf eine 90 und Tmothy Monbleau fasst zusammen:

»Super Mario Bros. Wonder ist das erste Mario-Spiel seit buchstäblich Jahrzehnten, das dem legendären 2D-Platforming-Erbe des Klempners gerecht wird. Es ist eine Rückkehr zu Levels, die vor Kreativität nur so strotzen, zu einer Welt voller Geheimnisse, die es zu entdecken gilt, und zu einer Steuerung, bei der allein die Bewegung Spaß macht. Ob Wonder die Qualität von Super Mario Bros. 3 oder World übertrifft oder erreicht, müssen die Fans diskutieren. Aber abgesehen davon kann ich mit gutem Gewissen sagen, dass Marios neuestes Abenteuer einer der besten Sidescroller ist, die es auf der Switch gibt.«

Das wird kritisiert

Ein wenig bemängelt wird die wie so oft eher unspektakuläre Geschichte. Gerade im Vergleich zu den Leveln wirken die Bosskämpfe hingegen eher langweilig.

Einzig Jess Lee zeigt sich mit einer Wertung von 70 bei Digital Spy nicht ganz so überzeugt:

»Wonder ist zu unzusammenhängend, um als Klassiker zu gelten, und macht oft nicht das Beste aus seinen Ideen. Der zerstreute Ansatz und der übermäßige Einsatz von Gimmicks hätten ein wenig eingedämmt werden müssen, damit sich Marios neuester Ausflug durchgängig wie ein Abenteuer anfühlt und nicht wie eine Reihe von unzusammenhängenden Einzellevel.«

Super Mario Bros. Wonder ist laut den Reviews als ein Fest für Fans von 2D-Platformern und laut einigen Testern sogar das beste Mario-Spiel seit Jahren. Zwar gibt es an der Geschichte Kritik, doch die stand bei der Reihe noch nie so sehr im Fokus. Werdet ihr euch das Spiel für Switch holen? Schreibt uns eure Meinung doch einfach in die Kommentare.