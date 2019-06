Die Geisterjäger sind zurück: Sony arbeitet passend zum 35. Jubiläum der Kultfilmreihe mit Ghostbusters - Die Geisterjäger (1984) und Ghostbusters II (1989) an einem dritten Teil. Inzwischen scheint festzustehen, dass die Original-Geisterjäger Dan Aykroyd, Bill Murray und Ernie Hudson gemeinsam mit Sigourney Weaver auftreten werden.

Die Neuigkeit verbreitete Schauspielerin Sigourney Weaver kürzlich in einem Interview und freute sich darauf, »erneut mit den Jungs spielen zu dürfen«. Konkrete Namen wollte sie da noch nicht verraten. Dafür bestätigte inzwischen Regisseur Jason Reitman im Rahmen des Ghostbusters Fan Fest in Los Angeles, dass die Original-Besetzung wenigstens das Drehbuch zu Gostbusters 3 gelesen habe.

Wir dürfen uns also ernsthaft auf ein Wiedersehen mit den legendäre Geisterjäger Dr. Peter Venkman (Bill Murray), Dr. Raymond Stantz (Dan Aykroyd) und Winston Zeddemore (Ernie Hudson) freuen.

“Sigourney has read the screenplay...Dan has read it...Ernie’s read the script...Bill Murray has read the script.” @JasonReitman ? ? #GhosbustersFanFest — Ghostbusters (@Ghostbusters) June 9, 2019

"We wanted to make a love letter to the original movie" @JasonReitman on making #GB20 at #GhostbustersFanFest ?????? — Ghostbusters (@Ghostbusters) June 9, 2019

Neue Generation von Geisterjägern

Zur Besetzung gehören schon jetzt Carrie Coon (Fargo) und Finn Wolfhard (Stranger Things), die als Mutter und Sohn im neuen Ghostbusters-Film eine mysteriöse aber nicht näher genannte Verbindung zu den Originalfilmen und deren Charaktere darstellen. In einer weiteren noch unbekannten Rolle spielt Mckenna Grace (Captain Marvel) mit.

Gerüchten nach soll ein Team von Jugendlichen im Mittelpunkt stehen und eine neue Generation von Geisterjägern für das »nächstes Kapitel der Originalgeschichte« darstellen. Weitere Details zur Story wird noch immer nicht verraten. Damit steht aber auch fest, dass der neue Ghostbusters-Film nichts mit dem in den Kinos gefloppte Film-Reboot von Regisseur Paul Feige gemein hat.

Kinostart im Sommer 2020

Regisseur des Films, Jason Reitman, wird in die Fußstapfen seines Vaters und Regisseur der klassischen Ghostbusters-Filme, Ivan Reitman, treten. Dieser gehört als Produzent des Films ebenso zum Filmteam. Die Dreharbeiten sollen noch in diesem Jahr stattfinden. Sony hat bereits einen ersten Teaser-Trailer mit einem konkreten Release-Termin des Films bekannt gegeben: Ghostbusters 3 kommt am 30. Juli 2020 in die Kinos.