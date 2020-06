Ghostwire: Tokyo - Der Trailer vom PS5-Event verrät: Es wird actionreich!

Im Rahmen des PlayStation 5-Livestreams wurde Ghostwire: Tokyo von Studio Tango vorgestellt. Und der Trailer verrät: Es wird richtig actionreich und gruselig!

Die wichtigsten Fakten

Entwickelt von Studio Tango und dessen Gründer Resident Evil-Erfinder Shinji Mikami

Spiel wird aus der Ego-Perspektive gespielt

Man kämpft gegen übernatürliche Wesen der japanischen Mythologie

Release ist im Jahr 2021 für PC und Playstation 5

Was wird gezeigt? Wo sind all die Menschen hin? Untermalt mit düsteren Gesängen und treibendem Elektrosound entführt euch Ghostwire: Tokyo in die Mythologie des antiken Japan. Allein kämpft ihr euch durch die verlassene Megametropole und müsst euch zahlreichen übernatürlichen Kreaturen stellen.

Was war bemerkenswert? Die im Trailer gezeigte Grafik ist durchaus beeindruckend, Spiegelungen und Reflexionen wohin man blickt - fast filmreif könnte man sagen.

0 0 Mehr zum Thema PS5-Reveal im Livestream - Alle Spiele & Trailer im Überblick

Angesichts des eher gemächlicheren Spieltempo der letzten Studio-Tango-Titel The Evil Within 1 und 2 war zudem überraschend, wie flott und actionreich das Gezeigte wirkt. Außerdem bekämpft ihr die übernatürlichen Wesen dieses Mal nicht aus der Schulter-, sondern aus der Egoperspektive. Statt klassischer Schusswaffen scheinen vor allem magische Kräfte zum Einsatz zu kommen.

Was blieb noch offen? Trotz der beeindruckenden urbanen Szenen, ist unklar ob Ghostwire: Tokyo auf Echtzeit-Raytracing setzt. Zweifellos würde es sich ob der vielen Neonlichter und des scheinbar immerwährenden Regens anbieten.

Der Release soll sowohl für die Playstation 5 als auch den PC 2021 erfolgen, der exakte Termin ist aber noch nicht bekannt.