Bei Epic könnt ihr jetzt ein außergewöhnliches Open-World-Spiel kostenlos abstauben

In Ghostwire: Tokyo stellt ihr euch okkulten Mächten und versucht eure Stadt zu retten.

Wie jede Woche könnt ihr momentan im Epic Games Store kostenlose Spiele abstauben, für die ihr sonst bares Geld bezahlen müsstet. Dieses Mal könnt ihr euch über zwei Titel freuen, die zwar beide mit Magie zu tun haben, aber kaum unterschiedlicher sein könnten.

Einmal gibt es eine düstere Open-World-Erfahrung mit japanischer Folklore und das andere Mal einen bunten Multiplayer-Titel, bei dem ihr in geselliger Runde Verstecken spielt. Bis zum 7. November 2024 um 17:00 Uhr habt ihr Zeit, die Spiele kostenlos eurer Bibliothek hinzuzufügen. Danach gibt es wieder neue Spiele.

Highlight: Ghostwire: Tokyo

12:42 GhostWire: Tokyo - Test-Video zum Open-World-Spiel der Evil-Within-Entwickler

Entwickler: Tango Gameworks | Genre: Survival-Horror/Ego-Shooter | Release: März 2022

In Ghostwire: Tokyo spielt ihr den Überlebenden eines paranormalen Ereignisses, durch das alle Bewohner von Japans Hauptstadt Tokio plötzlich verschwinden. Was übrig geblieben ist, befindet sich nun in den Fängen eines mächtigen und mysteriösen Okkultisten mit übernatürlichen Fähigkeiten.

Eure Aufgabe ist es, die Stadt zu retten und die böse Macht in ihre Schranken zu weisen. Dafür verbündet ihr euch mit einem rachsüchtigen Geisterwesen, das euch ebenfalls mit übernatürlichen Fähigkeiten wie Telekinese oder Machtprojektilen ausstattet. Diese dienen euch als Waffen, die ihr im weiteren Spielverlauf freischalten und verbessern könnt.

Die braucht ihr auch, denn während eures Abenteuers müsst ihr euch regelmäßig mit fiesen Okkultisten und abstrusen Monstern messen, die von der japanischen Folklore inspiriert sind und nicht zögern, euch in Stücke zu zerreißen.

Insgesamt könnt ihr euch Ghostwire: Tokyo als Spagat zwischen Open-World, Horror und Magie-Shooter vorstellen. Weitere Informationen zum Spiel erhaltet ihr in unserem ausführlichen Test.

Witch It

4:40 Witch It - Video-Special zum DCP-Gewinner "bestes deutsches Spiel 2018"

Entwickler: Barrel Roll Games | Genre: Multiplayer-Action | Release: März 2020

Witch It ist ein Multiplayer-Versteckspiel, das sich stark an der bekannten Mod Prop Hunt orientiert. Es gibt zwei Teams, bei dem die einen Spieler in die Rolle von tapferen Jägern schlüpfen und die anderen sich als verschlagene Hexen verstecken müssen.

Letztere können sich in zahlreiche Objekte verwandeln, um sich als vermeintlicher Teil der Spielwelt zu tarnen. Doch auch die Jäger haben einige Tricks auf Lager und machen jede Runde aufs Neue spannend.

Ghostwire: Tokyo stammt von dem von Shinji Mikami gegründeten Entwicklerstudio Tango Gameworks, das auch für den modernen Horror-Klassiker The Evil Within sowie das Musikspiel Hi-Fi Rush verantwortlich ist. Nachdem es von Microsoft geschlossen wurde, hat es nun bei dem koreanischen Publisher Krafton ein neues Zuhause gefunden.