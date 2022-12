GOG verschenkt für kurze Zeit ein richtig gutes Story-Spiel

Wisst ihr, wozu sich die Weihnachtszeit richtig gut eignet? Story-Spiele durchzuzocken! Die erfordern oft nicht viel Zeit, sind in ein paar Stündchen zu bewältigen und liefern euch warme Gefühle, noch wärmeren Nervenkitzel und trainieren ein bisschen das Gehirn, damit der ganze Weihnachtszucker auch was zu tun bekommt. Was ein Glück, dass auf GOG ein richtig, richtig gutes Story-Spiel verschenkt wird: Baphomets Fluch.

Und falls jetzt wer kommt mit Uff, das sieht ja super alt aus , dann gibt's direkt mit dem Boomer-Paddel eine gepaddelt, denn Baphomets Fluch ist wirklich gut gealtert. Gerade in der Director's-Cut-Variante von 2008 - und genau die wird verschenkt!

Was ist Baphomets Fluch?

Erinnert ihr euch an die Ära, als Abenteuergeschichten der Marke Indiana Jones noch richtig hoch im Kurs standen? Nein, wir auch nicht mehr - ist einfach zu lange her. Aber aus dieser Zeit stammt Baphomets Fluch: Der Amerikaner George Stobbart will eigentlich nur Urlaub in Paris machen, als plötzlich eine Bombe im Café neben ihm explodiert, ein dubioser Clown vom Tatort flieht und er in die Ermittlung verwickelt wird. Gemeinsam mit der französischen Journalistin Nicole Collard bereist er haufenweise Schauplätze in Europa, denn der Bombenanschlag ist Teil einer Verschwörung, die Jahrhunderte zurückreicht.

Baphomets Fluch ist ein Adventure der alten Schule (das Original stammt schließlich aus den 90ern). Ihr sammelt Hinweise, klickt euch durch Dialoge, kombiniert Gegenstände. Was es so besonders macht, ist eher das Was als das Wie : Diese Geschichte mit all ihren skurrilen Charakteren, Schauplätzen und Geschehnissen bleibt einfach im Gedächtnis! Alleine an die Ziege in der Burg erinnern wir uns noch 20 Jahre später.

Was macht den Director's Cut besonders?

Abgesehen von kleinen Komfortverbesserungen für moderne PCs zeichnet den Director's Cut vor allem das neue Prolog-Kapitel aus, in dem ihr als Nico noch ein weiteres Mysterium aufdeckt. Spielt sich ziemlich cool und erweitert die Spielzeit um etwa eine Stunde.

Bis wann ist Baphomets Fluch kostenlos? Und wo gibt?

Baphomets Fluch wird noch bis zum 22. Dezember 2022 gegen Nachmittag via GOG verschenkt. Am besten klickt ihr also auf das GOG-Angebot zu Baphomets Fluch und packt euch das Spiel in den Account und/oder ladet es herunter. Die teilweise sehr guten Nachfolger sind übrigens auch stark reduziert, den neuesten Teil Baphomets Fluch gibt's beispielsweise für unter 5 Euro:

6:33 Baphomets Fluch: Der Sündenfall - Test-Video zum Point & Click-Adventure

Schreibt uns gerne Gründe in die Kommentare, warum ihr Baphomets Fluch doof findet. Wir werden sie dann entkräften.