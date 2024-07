Auf GOG wird gerade ein richtig obskures Mittelalterspiel verschenkt

The First Templar bediente 2009 ein ziemlich unverbrauchtes Szenario. Und das ist ja schon mal was.

Heute kaum vorstellbar, aber vor 15 Jahren gab es verflixt selten neue Mittelalterspiele. Die Mehrheit der Blockbuster stürzten sich vor allem auf Fantasy, Science Fiction und Modern Military - aber für Historienfans herrschte gerade abseits von Strategiespielen ziemliche dürre. Das erste Assassin's Creed thronte hier als Pflänzlein in der Wüste; und hier und dort wagten sich auch mal kleinere Publisher an die Ära der Ritter, Kreuzzüge und laxen Zahnhygiene.

Ein solcher Exot erschien 2009 unter dem Namen The First Templar - und wird aktuell auf GOG verschenkt! Bis zum 6. Juli 2024 müsst ihr euch einfach nur kostenlos bei GOG registrieren und hier auf Go to Giveaway klicken.

Auf dem Papier bietet The First Templar auch eine ganze Menge. Aber Papier ist ja nicht alles.

Was ist The First Templar für ein Spiel?

The First Templar ist ein Action-Adventure, das ihr wahlweise solo oder im Koop zu zweit spielen könnt. Es gibt drei spielbare Charaktere, darunter den französischen Tempelritter Celian, der sich in eine Verschwörungsgeschichte rund um die Kreuzzüge, den französischen König Philipp den Schönen sowie den Heiligen Gral verwickelt. Ihr bereist 20 sehr abwechslungsreiche Mittelalter-Locations und verkloppt jede Menge Gegner.

4:48 The First Templar - Test-Video für Xbox 360 und PC - Test-Video für Xbox 360 und PC

Nichts davon ist - und das galt schon damals - sonderlich gut gelungen. Die Story präsentiert sich nicht nur technisch sehr altbacken, sondern fällt auch in puncto Writing eher in die Kategorie So schlecht, dass es irgendwie wieder Charme hat . Die Kämpfe spielen sich bestenfalls solide: Ihr kloppt, weicht aus, levelt Spezialfertigkeiten und kloppt weiter.

Aber gerade im Splitscreen kann man mit dem Spiel schon ein bisschen trashigen Spaß haben, sofern ihr mit der richtigen Erwartungshaltung an The First Templar herantretet. Und trotz aller Mittelalter-Aufbauspiele der letzten Jahre muss man ja schon festhalten: Action-Adventures in dieser Epoche gibt's immer noch recht selten.