Wie sich Googles Chrome-Browser dank KI verändern soll und wo es dabei noch hakt

Der Chrome-Browser von Google erhält demnächst ein neues Funktionsupdate - und natürlich spielt Künstliche Intelligenz eine Rolle.

Ganz so ausufernd wie Microsofts Copilot, der sich als KI-Assistenz unter anderem im Edge-Browser zur Verfügung stellt, werden die neuen Chrome-Features allerdings (vorerst) nicht.

Stattdessen zielt das kommende Chrome-Update auf die Optik des Browsers ab, die sich bisher mit vorgefertigten Themes individualisieren ließ.

Mit »Create Theme with AI« sollen Nutzer künftig per generativer KI ihre eigenen Kreationen als Theme nutzen können. Entdeckt wurde die Funktion im Canary-Kanal von Google, also einer für Entwickler gedachten experimentellen Version.

Zur Generierung des Themes fordert das Chrome-Feature Nutzer zunächst auf, aus einem von bisher zwölf verschiedenen Kategorien zu wählen; etwa bekannten Städten oder Sehenswürdigkeiten.

Anschließend geht es an das Feintuning: Neben dem Zeichenstil, das von 3D-Animation bis zum Ölgemälde reicht, können Nutzer auch die »Stimmung« festlegen.

Allerdings ist durch den experimentellen Status des Updates keine Garantie gegeben, dass »Create Theme with AI« auch funktioniert, sodass wir uns auf den finalen Release gedulden müssen.

Wann diese kommt, ist unklar. Bis zum offiziellen Release des Chrome-Updates für alle Nutzer dürften noch einige Wochen vergehen.

»Help me Write«: Neue KI-Unterstützung für Schreibende

Die Theme-Generierung ist zudem nicht die einzige KI-Funktion, die Google für Chrome eingeplant hat. Zusätzlich dazu wird auch am »Help me Write«-Feature gearbeitet, wie unter anderem das Portal 9to5Google berichtet.

Bei dieser KI-Unterstützung handelt es sich namensgetreu um eine Schreibhilfe, die kontextbezogene Vorschläge für Texte geben soll. Als Beispiele werden etwa »Schreibe eine 5-Sterne-Bewertung für dieses Restaurant« oder Entwürfe für Sachtexte genannt.

Die Ergebnisse sollen sich im Anschluss im Hinblick auf ihren Stil verfeinern lassen. »Help me Write« erlaubt hierbei etwas das Kürzen oder Ausformulieren sowie Einstellungen zur Umgangssprachlichkeit des Textes.

Jusuf Hatic Das meint der Experte: Wenn das Googles Antwort auf die Copilot-Integration in Microsoft Edge sein soll, dann gute Nacht Chrome; zumal die Features selbst im Canary-Kanal nicht wirklich laufen wollen. Ich bin vermutlich ohnehin einer der wenigen, die öffentlich zugeben, dass Edge als Standardbrowser eingestellt ist, da bei mir allein schon für die Arbeit alle wichtigen Sachen über Microsoft-Programme laufen und synchronisiert werden - der in Deutschland bald kommende Copilot ist da nur ein Bonus. Wenn also selbst der KI-Hypetrain von Chrome nicht ausgenutzt werden kann - für Privatsphäre nimmt man ohnehin Firefox -, gibt es für mich noch weniger Gründe, den Google-Browser zu nutzen.

Auch hierbei handelt es sich jedoch noch um ein experimentelles Feature. Als frühester Termin für den offiziellen Release wird Chrome-Version 122 gehandelt, welche nicht vor Februar 2024 erscheinen wird.

Das Chrome-Update ist indes nicht die einzige KI, an der Google derzeit arbeitet. Mit »Gemini« hat das Unternehmen kürzlich seine Antwort auf ChatGPT & Co. vorgestellt - und musste kurz darauf zugeben, dass bei der Google-Präsentation ordentlich getrickst wurde:

Jetzt seid ihr gefragt: Haltet ihr die neuen KI-Features in Google Chrome für sinnvoll? Nutzt ihr Themes in eurem Browser überhaupt oder haltet ihr euch an das klassische Standarddesign? Welche Funktionen würdet ihr einer KI beim Surfen überlassen wollen? Welchen Browser nutzt ihr? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!