Es hat zwar ausnahmsweise nichts mit Gaming zu tun, betrifft uns hier im Büro aber genauso wie Millionen Menschen da draußen. Der Google Kalender ist seit einer ganzen Weile offline. Weltweit. Also dachten wir uns: Können wir unsere Recherche-Ergebnisse auch gleich mit euch teilen. Die Kurzfassung: Google arbeitet an einem Fix, allerdings gibt es noch keine genaue Zeitangabe.

Auf Twitter geht es entsprechend heiß her: Wer den Account von Google Calendar anklickt und dort zu Tweets & Antworten wechselt, findet eine gigantische Liste aus Reaktionen auf Beschwerden. Zig Leute fragen sich, warum die Google-Kalender-App nicht funktioniert. Natürlich nicht fehlen dürfen außerdem haufenweise Memes, denn ohne Humor geht's im Internet schließlich nicht:

O.k. @google what's up with #googlecalendar already? #gmail outage yesterday and now #calendar today? pic.twitter.com/XH30RECTnn

Hi Benjamin. Our team is aware of this issue and working on a fix. Appreciate your patience.