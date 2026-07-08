»Die nächste Pixel-Generation«: Google kündigt August-Event für Pixel 11, Watch 5 und Buds Pro an

Im letzten Jahr hat Google neue Pixel-Handys, die Pixel Watch 4 und die Buds 2a vorgestellt. (Bildquelle: Google)

Der Tech-Herbst beginnt für Google-Fans in diesem Jahr bereits mitten im Hochsommer. Wie das US-Portal 9to5Google berichtet, hat Google die ersten offiziellen Presseeinladungen für das nächste große »Made by Google«-Event verschickt.

Es soll am Mittwoch, dem 12. August 2026, stattfinden. Dort möchte Google seine kommende Hardware-Generation – allen voran das neue Pixel 11 und die Pixel Watch 5 – Vertretern der Presse und der Öffentlichkeit präsentieren. Damit findet das Event eine Woche früher statt als im letzten Jahr.

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Google stellt neue Hardware vor

Die offizielle Einladung an die Pressevertreter hält sich mit Hinweisen zurück. Sie zeigt aber laut 9to5Google bereits einen glänzenden Metallrahmen und verspricht »die nächste Generation von Pixel«.

Die Gerüchteküche zeichnet jedoch schon ein recht klares Bild davon, welche Hardware im Scheinwerferlicht stehen wird:

Produktkategorie Erwartete Modelle & Neuerungen Pixel 11 Smartphones Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL und das faltbare Pixel 11 Pro Fold. Pixel Watch 5 Die neue Smartwatch-Generation, voraussichtlich wieder in zwei Gehäusegrößen. Audio Neue Pixel Buds Pro sind überfällig, handfeste Leaks fehlen bisher aber.

Kaum Design-Änderungen, dafür »Pixel Glow« und KI

Wer auf ein komplett neues optisches Gewand hofft, wird dieses Jahr womöglich enttäuscht. Aktuelle Leaks deuten darauf hin, dass Google das Gehäusedesign der Vorgänger weitgehend beibehält. Ein optisches Highlight gibt es aber doch: Gerüchten zufolge verbaut Google ein neues Benachrichtigungs- oder Status-Element namens »Pixel Glow«, welches mit Licht und Farbe den Besitzer über wichtige Aktivitäten informieren soll.

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Der Hauptfokus wird aber wahrscheinlich die Software sein. Google wird aller Voraussicht nach das Event nutzen, um die nächste Stufe der Gemini KI zu demonstrieren.

Ob Google wegen steigender Produktions- und Komponenten-Kosten die Preise stabil hält oder anzieht, ist noch offen.

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Die Keynote beginnt am 12. August um 15:00 Uhr Ortszeit an der Westküste der USA. Für Deutschland bedeutet das eine Übertragung spätabends um 24:00 Uhr.

Jetzt ist eure Meinung gefragt. Was erwartet ihr von dem Google-Event? Wünscht ihr euch Verbesserungen im Vergleich zu der jetzigen Pixel-Generation? Schreibt uns dazu gerne unten einen Kommentar.