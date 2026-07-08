Anno 117 reagiert auf Fan-Kritik: Die größte Insel im Spiel wird bald noch größer

Ubisoft legt nach und vergrößert die große DLC-Insel. Dafür haben sie gute Gründe.

Der erste große DLC für Anno 117: Pax Romana brachte nicht nur einen Vulkan nach Latium, sondern auch eine gewaltige Insel mit haufenweise Bauplatz. Diese Rieseninsel sorgte jedoch nicht nur für Jubel bei den Fans. Und das lag vor allem an einem gebrochenen Versprechen der Entwickler.

Jetzt könnte ein Patch dieses Versprechen überraschend doch noch einhalten! Denn wie die Patch Notes für das nächste Update 1.6.1 verraten, wird besagte Rieseninsel namens Cinis bald um einiges an Baufläche erweitert.

Endlich die größte Anno-Insel?

Vor dem Release des DLCs Verheißung des Vulkans wurde von Ubisoft mehrmals behauptet, dass es sich bei der neuen Insel um die größte Insel der Anno-Historie handelt. Um sich diese Krone aufzusetzen, hätte Cinis allerdings Crown Falls übertreffen müssen. Das ist die Rieseninsel, die in Anno 1800 mit dem DLC Gesunkene Schätze eingeführt wurde.

10:24 Anno 117 - Test-Video zum DLC Die Verheißung des Vulkans

Autoplay

Allerdings stellte sich nach dem Release von Verheißung des Vulkans heraus, dass Cinis dieses Kriterium überhaupt nicht erfüllt. Fans haben die Baufläche ausgewertet und festgestellt, dass Cinis doch spürbar kleiner als Crown Falls ist und damit nicht die größte Insel der Anno-Geschichte. Die Marketing-Behauptung war also schlichtweg falsch. Später räumte Ubisoft auch den Fehler ein und gestand, die Inseln falsch verglichen zu haben.

Der nächste Patch könnte das ändern. Denn darin heißt es:

Durch Erdbeben wurde auf Cinis zusätzlicher Bauplatz freigelegt Diese Änderung ist kompatibel mit bestehenden Spielständen und erweitert die bebaubare Fläche auf Cinis Aus technischen Gründen und um die Kompatibilität zu gewährleisten, werden den neuen Gebieten keine neuen Minen-/Fluss-Slots oder Küstengebiete hinzugefügt



Cinis wird also größer. Allerdings geht auch aus den Patch Notes nicht hervor, ob die Insel dann tatsächlich größer sein könnte als Crown Falls. Gemessen an der Rechnung der Fans müsste Cinis etwa 10.000 neue Baufelder dazugewinnen, um Crown Falls den Rang abzulaufen. Das wäre in etwa so viel Baufläche, wie auf einer mittelgroßen Insel im Spiel.

Wir haben bei Ubisoft nachgefragt, ob Cinis dadurch Crown Falls überragt, warten aber noch auf eine eindeutige Antwort. Vermutlich will sich Ubisoft dieses Mal aber auch nicht zu leichtfertig zu derartigen Ansagen hinreißen lassen.

Schon im August soll dann übrigens auch der nächste große DLC erscheinen, der abermals ein großes Versprechen macht. Denn das Hippodrom soll das größte Monument der Anno-Geschichte sein. In diesem Fall ist aber schon jetzt absehbar, dass die Behauptung wohl auf jeden Fall zutrifft, denn im Trailer war zu sehen, wie gewaltig die Rennbahn tatsächlich ist.