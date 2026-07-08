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Fallout: Staffel 3 legt jetzt so richtig los und zur Feier gibt es ein besonders widerliches Bild vom Ghul

Wenn ihr den Release der dritten Fallout-Staffel gar nicht mehr erwarten könnt, haben wir erfreuliche Neuigkeiten für euch: Der Dreh der neuen Folgen hat jetzt offiziell begonnen.

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Vali Aschenbrenner
08.07.2026 | 10:26 Uhr

Wann geht es mit Fallout bei Amazon weiter? Wir können die Daumen drücken, dass Staffel 3 bis Mitte 2027 anläuft. Bildquelle: Amazon Studios Wann geht es mit Fallout bei Amazon weiter? Wir können die Daumen drücken, dass Staffel 3 bis Mitte 2027 anläuft. Bildquelle: Amazon Studios

Die Dreharbeiten zu Staffel 3 von Fallout haben offiziell begonnen – zumindest jetzt auch für Walton Goggins! Die frohe Kunde hat der 54-jährige Schauspieler persönlich mit frischen Fotos vom Set, einem gewohnt … ghuligen Bild des Ghuls und den Worten Zurück im Sattel verkündet. 

Genau genommen soll die Produktion der neuen Folgen aber schon im Mai 2026 und damit nur knapp drei Monate nach dem Finale von Staffel 2 begonnen haben. Das geht zumindest laut einem Datenbankeintrag der Production List zu den Dreharbeiten in Kalifornien hervor. 

Fallout legt also weiterhin ein sportliches Tempo vor, das sich viele Streaming-User wohl für andere Projekte wünschen würden.

Zum Vergleich: Während bei manchen großen TV-Serien eine Lücke von zwei bis drei Jahren zwischen den jeweiligen Staffeln klafft (siehe etwa Stranger Things, Wednesday oder Severance), liegen zwischen Season 1 und 2 von Fallout nur circa 20 Monate. 

Wann Staffel 3 der Fallout-Serie nun bei Prime Video aufschlägt, ist aktuell nicht offiziell bestätigt. Ein Start Mitte bis Ende 2027 wäre aber durchaus realistisch.

Video starten 1:06:56 Fallout ist tot, lang lebe Fallout! Wie geht es nach Staffel 2 weiter?

So geht es mit Fallout in Staffel 3 weiter

Übrigens dürft ihr euch dabei abermals auf ein neues Setting einstellen: Während sich Staffel 1 primär im Ödland um Los Angeles und Staffel 2 in und um New Vegas abspielte, geht es jetzt nach Colorado. Denn dort hofft der Ghul, nach circa 200 Jahren endlich seine vermisste Familie aufzuspüren.

Wohin es derweil Lucy (Ella Purnell) und Maximus (Aaron Moten) verschlägt, bleibt abzuwarten. Zum Finale von Staffel 2 scheint es die beiden erstmal in den Konflikt der NCR gegen Caesar’s Legion hineinzuziehen. Und dann wäre da ja noch Norm (Moises Arias), dem wohl eine unerfreuliche Begegnung mit der Enklave blüht …

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Mehr dazu, was aktuell rund um Fallout passiert, könnt ihr unter den Links oben nachlesen.

So lässt Fallout 5 auf sich warten, bis endlich mal The Elder Scrolls 6 erscheint. Bis dahin können wir nur auf angebliche Remaster zu Fallout 3 und New Vegas hoffen, wenn es bei Fallout 76 gerade gute Gründe zur Kritik gibt – davon kann euch Gloria ein Liedchen singen. 

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