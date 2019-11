Google Stadia - Viele Spieler warten noch auf ihre Freischalt-Codes

Zum Start von Google Stadia (Release war am 19. November) ist der Zugang nur für Käufer der Hardware-Bundles Founders Edition (ausverkauft) und Premiere Edition (weiter für 129 Euro verfügbar) möglich. Die kostenlose Variante Stadia Base erscheint erst 2020.

Beim Versand der Hardware in Form des Stadia Controllers und des Google Chromecast soll eigentlich auch der Freischalt-Code per Mail an die Kunden gehen. Viele Stadia-Käufer warten darauf momentan aber noch.

Ohne den Freischalt-Code ist es nicht möglich, Google Stadia zu nutzen. Entsprechend voll von Beschwerden und Memes zu den noch fehlenden Codes ist unter anderem das Reddit-Forum zu Stadia.

Google reagiert auf die Beschwerden

Reddit nutzt Google auch unter anderem zur Reaktion auf die Beschwerden. In einem Kommentar entschuldigt man sich für die verzögerte Antwort und räumt ein, dass es Probleme mit dem Verschicken der Codes gebe.

Laut einem von Google selbst eröffneten Beitrag seien zumindest die Codes für Vorbestellungen aus dem Juni jetzt per Mail verschickt und die Bezahlungen abgewickelt worden. Die verbleibenden Bestellungen sollen nun in der Reihenfolge ihres Eingangs bearbeitet werden.

Angaben dazu, wie lange es voraussichtlich dauert, bis alles Codes verschickt sind, gibt es in dem Beitrag nicht. Wir haben bereits eine entsprechende Anfrage an Google gerichtet. Sobald wir eine Antwort bekommen, aktualisieren wir den Artikel an dieser Stelle.

