Google Stadia-Controller funktioniert zum Launch nur mit Chromecast drahtlos

Wer mit dem Kauf eines Google Stadia-Abos inklusive Stadia-Controller liebäugelt, sollte einige Einschränkungen beachten, die zumindest zum Launch am 19. Novemeber gelten werden.

Denn Google gab kürzlich in einem offiziellen Video bekannt, dass sich der Stadia Controller zum Launch von Stadia im drahtlosen Modus nur in Kombination mit einem Chromecast Ultra verwenden lässt.



Nutzer, die Stadia auf anderer Hardware genießen möchten, müssen vorerst den Controller per USB mit der Wahlplattform verbinden - der Umweg über die USB-Hardware statt der direkten Wireless-Verbindung soll für einige Millisekunden höhere Latenz sorgen.

Google Stadia inklusive Stadia Controller mit Wireless-Support laufen auf einem Fernseher beziehungsweise großformatigem Bildschirm demzufolge nur in Kombination mit Chromecast Ultra.

Zusätzlich ärgerlich: Die Founder's und Premiere Edition beinhalten zwar ein USB-Kabel für den Controller, das arbeitet aber mit einem USB-A zu USB-C Port, wodurch Gamer, die Stadia etwa auf Googles Pixel 3 oder Pixel 4 nutzen möchten, einen Adapter benötigen.

Stadia auf Pixel-Phones nur per WLAN

Apropos Googles Pixel: Wer Stadia auf Pixel-Smartphones erleben will, benötigt laut 9to5Google eine WiFi-Verbindung. Stadia läuft zwar auf Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3a und Pixel 4, allerdings setzt es zwingend ein entsprechendes Netzwerk voraus und funktioniert nicht mit mobilen Datenverbindungen.

Allerdings gibt es auch einen Silberstreif am Horizont: Google erklärt explizit, dass die genannten Einschränkungen für die Launch-Phase von Stadia gelten. In den Monaten nach dem Release von Stadia am 19. November sollen diese Einschränkungen aber nach und nach aus dem Weg geräumt werden.