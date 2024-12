Für das Gothic Remake war ursprünglich ein neues, viertes Lager geplant

Hättet ihr euch den Orks im Minental angeschlossen, wenn euch das Gothic Remake die Chance gegeben hätte? Orkbild: reddit.com/u_Spectator---

Fast hätte sich das Gothic Remake an eine große Neuerung getraut: vier statt drei Lager im Minental. Bei Innos! Am Ende haben sich die Entwickler dann doch dagegen entschieden, aber wir wollen euch natürlich nicht vorenthalten, wie das ausgesehen hätte.

Die neue Fraktion wären die Orks geworden, die ja versehentlich auch unter der Barriere eingeschlossen wurden und in ihrem eigenen Gebiet rumsitzen. In der Gothic-Reihe sind Orks mehr als nur stumpfsinnige XP-Lieferanten: Sie haben eine ganz eigene Kultur – und in die hätte man im Remake beinahe selbst eintauchen können. Das hat uns Game Director Reinhard Pollice im großen Gothic-Interview bei GameStar Talk verraten.