Wenn eines sicher ist, dann das: Spielegrafik entwickelt sich immer weiter. Ständig werden neue Technologien vorgestellt, die dabei helfen, größere, detailliertere und realistischere Welten zu erschaffen. Zuletzt gab es etwa die Ankündigung von Ubisofts Scalar, das völlig neue Spiele ermöglichen soll:

Eine der schwierigsten Aufgaben einer Spiele-Engine ist dabei wohl immer noch die glaubhafte Darstellung von Lebewesen und insbesondere Menschen. Die Entwickler der Unity-Engine zeigen nun in einer beeindruckenden Tech-Demo, dass sie diese Aufgabe mit Bravour meistern können.

Fotorealistisches menschliches Gesicht

Das etwa zwei Minuten lange Video könnt ihr euch oben ansehen. In der kurzen Szene steuert die Kamera auf eine Frau vor einem Schachbrett zu, die zunächst in einem prächtigen, palastähnlichen Raum sitzt. Während sich der Hintergrund langsam ändert, fängt die Frau an zu sprechen.

Besonders beeindruckend wirken in dem Kurzfilm auf uns der Detailgrad des Gesichts und die realistischen Animationen beim Sprechen. Gerade in der letzten Einstellung ist die 3D-Engine kaum noch von einer modernen Filmaufnahme zu unterscheiden.

Zwar handelt es sich hier nur um eine Techdemo und vergleichbare Grafik kommt bisher wohl kaum in Spielen zum Einsatz, aber einige Grafik-Kracher haben die Releases 2022 dennoch zu bieten.

Wie hat euch das Video gefallen? Fandet ihr die realistische Darstellung auch beeindruckend, oder reißen euch solche Grafik-Demos nicht vom Hocker?