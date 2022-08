Gratis bei Epic: Für wen lohnt sich das neue kostenlose Spiel?

Ist denn schon wieder Donnerstag? Der Epic Games Store stellt mal wieder ein Gratisspiel zur Verfügung. Diesmal dürft ihr Topf und Kelle bereithalten, es handelt sich nämlich um ein Kochspiel:

In Cook, Serve, Delicious! 3?! reist ihr im Jahr 2042 mit eurem Foodtruck durch die kriegszerrütteten Vereinigten Staaten von Amerika , da euer ehemaliges Restaurant leider … explodiert ist. Ihr müsst dabei nicht nur in kürzester Zeit die hungrigen Mäuler stopfen, sondern euch auch noch auf der Straße gegen die Konkurrenz behaupten.

Ihr könnt wie immer binnen einer Woche das Spiel kostenlos im Epic Games Store herunterladen. Genau genommen also bis zum 18. August 2022 um 17:00. Wenn euch aber bereits der Burgerduft in die Nase steigt und ihr nicht mehr warten könnt, könnt ihr euch über folgenden Link direkt das Spiel sichern:

Das könnt ihr von Cook, Serve, Delicious! 3?! erwarten:

Das Kochspiel mit dem gewöhnungsbedürftigen Namen lässt euch nicht nur über 200 Gerichte zubereiten, ihr könnt mit eurem geliebten Truck sogar die Welt bereisen. Der ist aber nicht nur ein fahrbarer Untersatz, der euch nur von A nach B bringt. Ihr könnt ihn dekorieren, aber auch mit einigen Modulen verbessern, die die Spielweise ändern.

Da der futuristische Titel aber in Kriegszeiten spielt, habt ihr sogar die Möglichkeit, euer treues Gefährt beispielsweise mit Schusslöcher zu “verschönern”. Die sind auch gar nicht so unwahrscheinlich, da ihr auf der Straße hin und wieder anderen, weniger freundlich gesinnten Foodtrucks begegnet. Die können eure Teile eures Trucks auch gerne mal lahmlegen, was die nächsten Stationen sicher nicht leichter machen.

Mit ganzen 380 Leveln habt ihr genug Zeit, alle möglichen Gerichte und Verbesserungen durchzuprobieren. Ein entspanntes Kochspiel nach einem anstrengenden Abend solltet ihr jedoch nicht erwarten: Die immer stressigeren Missionen lassen euch nämlich kaum zu Atem kommen. Wenn's dann doch mal zu viel wird, könnt ihr jederzeit einen eurer Freunde dazu holen und im Koop spielen. Ob es das aber einfacher oder doch schwerer macht, hängt vermutlich von eurem Partner ab.

Für wen eignet sich Cook, Serve, Delicious! 3?!

Trotz des futuristischen Settings, dem Kriegsschauplatz und den Angriffen der anderen Foodtrucks bleibt Cook, Serve, Delicious 3 im Kern ein Kochspiel. Wenn ihr damit gar nichts anfangen könnt, dann werdet ihr vermutlich wenig Spaß mit dem Titel haben. Ein wenig Stressresistenz wäre auch von Vorteil, kann aber mit einem guten Freund ausgeglichen werden.

Was haltet ihr von dem neuen Gratis-Spiel? Könnt ihr Messer und Schneidebrett kaum ruhig halten oder vergammelt der Titel bei euch eher, bis ein neues kostenloses Spiel im Epic Games Store angeboten wird? Schreibt es uns in die Kommentare!