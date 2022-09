Gratis bei Epic: Für wen lohnen sich die zwei kostenlosen Spiele?

Das verlängerte Wochenende steht uns bevor! Da gehören natürlich auch passende Spiele an unsere Seite, um die freie Zeit zu füllen. Der Epic Games Store hält dafür wie jede Woche ein paar kostenlose Titel parat, damit uns bloß nicht langweilig wird.

Diese Woche bedient die Auswahl zwar eher einen Nischengeschmack, kann aber die ein oder andere Person sicherlich überzeugen. Die wichtigsten Eckdaten zu den Spielen findet ihr hier:

Runbow: In diesem chaotischen Party-Titel spielt ihr mit bis zu acht Freunden verschiedene Mini-Spiele. Es gibt aber auch einen Einzelspieler-Modus, falls ihr lieber Solo unterwegs seid.

In diesem chaotischen Party-Titel spielt ihr mit bis zu acht Freunden verschiedene Mini-Spiele. Es gibt aber auch einen Einzelspieler-Modus, falls ihr lieber Solo unterwegs seid. The Drone Racing League Simulator: In diesem Racer fahrt ihr nicht mit dem Auto um die Wette, sondern mit fliegenden Drohnen. Ihr könnt eure Flugobjekte individuell anpassen, Strecken selbst erstellen und das Steuern einer Drohne mit der Zeit meistern.

Das Angebot gilt wie immer genau sieben Tage lang, endet also am 6. November um 17:00. Dann kommt die nächste Fuhre an kostenlosen Titeln. Könnt ihr bei diesen Spielen kaum die Füße stillhalten, findet ihr hier den Link zum Angebot. Wollt ihr aber noch etwas mehr über die Spiele erfahren, könnt ihr euch weiter unten etwas schlauer machen.

Das könnt ihr von Runbow erwarten

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Runbow schreit förmlich nach viel Chaos. Der kunterbunte Plattformer bietet Koop-Spaß mit bis zu neun Spielern – und sogar acht Spieler im lokalen Koop! Voraussetzung ist dafür natürlich, dass ihr genug Controller zur Hand habt – zwei Spieler können an der Tastatur mitdaddeln.

In verschiedenen Spielmodi springt ihr um euer Leben. Vorsicht ist jedoch geboten, die bunten Plattformen verschwinden nämlich, wenn der Hintergrund dieselbe Farbe annimmt.

Wer sich kreativ ausleben möchte, kann auch eigene Level erstellen. Und für Solisten gibt es ein Einzelspieler-Abenteuer. Es sei aber gesagt, dass der Fokus des Spiels deutlich beim Multiplayer liegt.

Für wen ist Runbow interessant?

Wer mal wieder ein kurzweiliges Treffen mit der Freundesgruppe plant, sollte Runbow mal eine Chance geben. Besonders große Truppen werden hier Spaß finden, wenn das Chaos so richtig aufblüht. Wenn ihr aber nur zu zweit gute Koop-Spiele sucht, schaut doch mal bei folgendem Artikel vorbei:

44 14 2er-Koop-Spiele Unsere Multiplayer-Expertin hat 8 Tipps für euch

Das steckt in The Drone Racing League Simulator drin:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Welche Drohnen-Besitzer kennen das nicht: Da ist man an einem schönen, weitläufigen Ort, es weht nur eine leichte Brise und ein kurzer Rundflug wäre jetzt perfekt. Leider ist ein Drohnenflug jedoch nicht gestattet, wie etliche Schilder verraten. Anstatt sich also so ein teures Gerät zu kaufen, um es dann nur selten nutzen zu dürfen, könnt ihr mit The Drone Racing League Simulator den Drohnenspaß auf eure Bildschirme zaubern.

Okay, zugegeben erfüllen schöne Landschaftsaufnahmen von oben einen völlig anderen Zweck als Rennspiele mit kleinen Fluggeräten. Aber DRL hat trotzdem eine ganze Portion Realismus zu bieten! Die Drohnen sind nämlich nicht frei erfunden, sondern existieren wirklich. Auch einige Strecken werden in der echten Drone Racing League verwendet.

Wer sollte The Drone Racing League Simulator eine Chance geben?

Der Titel ist wohl hauptsächlich für Drohnen-Fans interessant. Wer eine Simulation sucht, um das Fliegen einer Drohne zu üben, ist hier ganz richtig. Wer hier aber ein klassisches Rennspiel erwartet, könnte enttäuscht werden. Außerdem solltet ihr unbedingt einen Controller besitzen, mit Tastatur ist der Titel nämlich nicht spielbar!

Wenn ihr lieber nach richtigen Racern Ausschau haltet, dann guckt doch bei unseren Top 9 der besten Rennspielen 2022 vorbei!

407 15 Die besten Rennspiele 2022 Unsere Top 9 mit neuer Nummer 1

Was haltet ihr von den neuen Gratis-Spielen? Werdet ihr Runbow mit euren Freunden ausprobieren oder begebt ihr euch mit DRL in schwindelerregende Höhen? Vielleicht konnte euch aber auch keiner der Titel überzeugen. Schreibt es uns gerne in die Kommentare!