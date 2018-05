Der kanadische Niederlassung des Handelsriesen Walmart könnte einige E3-Überraschungen vorweggenommen haben. Denn auf der Walmart-Webseite sind einige Spiele aufgetaucht, die offiziell noch gar nicht angekündigt wurden und teilweise sogar überraschen.

Der bekannte Twitter-User Wario64 stolperte zuerst über die Shopseite und sorgte mit einem Tweet für Aufmerksamkeit, zum Zeitpunkt der Meldung sind die Spiele aber auch weiterhin einsehbar (vermutlich aber nicht lange).

Vorbestellbar sind beispielsweise ein neues Assassin's Creed (sic, noch ohne Untertitel), Splinter Cell, Rage 2, Just Cause 4, Borderlands 3, Destiny Comet, Lego DC Villans, Gears of War 5 und ein Forza Horizons 5 (sic).

Wie glaubwürdig ist der Leak?

Wer sich die Liste anschaut, wird sofort über ein paar Spiele stolpern: Rage 2, ein Nachfolger zum mäßig erfolgreichen Endzeit-Shooter von id Software, das falsch geschriebene Assasin's Creed (es fehlt ein S), das ebenso falsche Lego DC Villans (eigentlich "Villains", englisch für "Schurken") und Forza Horizons 5 (eigentlich Forza Horizon 4). Das alles lässt zumindest stutzen, Wallmart hat die Spiele aber tatsächlich so mit diesen Namen im System.

Andererseits ist bereits bekannt, dass einige der genannten Spiele tatsächlich in Entwicklung sind. Die offizielle Ankündigung steht allerdings noch aus. Darunter fallen Splinter Cell, Borderlands 3, Destiny Comet (die große Destiny-2-Erweiterung) und ein neues Forza Horizon. Der verantwortliche Wallmart-Mitarbeiter fischt hier also nicht komplett im Dunklen.

Zur Glaubwürdigkeit der Leaks können wir keine Stellung beziehen, allerdings empfehlen wir, die nächsten Wochen bis zur und während der E3 2018 unsere Berichterstattung zu verfolgen. Mit der für Spieler spannendsten Phase des Jahres stehen definitiv einige Neuankündigungen an.