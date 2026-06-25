GTA 6 ohne Disc-Version: Eine radikale Entscheidung von Rockstar löst gerade viel Fan-Kritik aus, manche Shops verweigern sogar den Verkauf

Rockstar verabschiedet sich offenbar vom physischen Release für GTA 6.

Die Vorbestellungen für GTA 6 sind gestartet, und wir standen heute Morgen gleich bereit, um über eingekrachte Shop-Seiten oder überlastete Server zu berichten. Aber es ging sehr gesittet zu – zumindest auf technischer Seite. Dafür gab’s eine andere Überraschung, und die sorgt gerade für viel Empörung in der GTA-Community:

Rockstar wird keine physischen Discs in die physischen Verkaufsversionen von GTA 6 packen. In den Plastikhüllen steckt also nur ein digitaler Code zum Download.

Eine offizielle Begründung gibt’s nicht, es gab aber schon früher Gerüchte, wonach es sich um Schutzmaßnahmen gegen Leaks handeln könnte. Oder mehr Verkäufe sichern soll, weil ohne Disc kein Verleihen und Weiterverkauf möglich ist.

Zur Erinnerung: GTA 5 erschien noch als physische Version, mit mehreren Discs wegen der Dateigröße.

Zwei Shops ziehen Konsequenzen

Während bei Amazon, Mediamarkt und Co. die Vorbestellungen angelaufen sind, weigern sich zwei Läden, GTA 6 anzubieten – aus Protest gegen die Disc-Entscheidung. Der nordamerikanische Retailer Video Games Plus postet dazu ein ausführliches Statement bei X:

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Als Spieler und Händler sind wir uns bewusst, dass Grand Theft Auto VI einer der größten Entertainment-Launches der Geschichte werden dürfte. Die Vorfreude auf diese Veröffentlichung ist beispiellos, und wir verstehen, warum so viele Kunden gespannt auf das Erscheinen des Spiels warten. Seit fast 40 Jahren setzt sich VGP dafür ein, physische Medien zu unterstützen und den Wert des Besitzes physischer Spiele zu bewahren. Im Rahmen dieses Engagements sieht unsere Unternehmenspolitik vor, dass wir keine physischen Produkte für Videospielkonsolen anbieten, die ausschließlich einen digitalen Download-Code enthalten. Nach den derzeit verfügbaren Informationen wird die physische Version von Grand Theft Auto VI für die PlayStation 5 und die Xbox Series X voraussichtlich als Code-in-Box-Produkt erscheinen. Daher wird VGP das Spiel gemäß unserer aktuellen Unternehmenspolitik nicht zum Verkauf anbieten. Wir möchten klarstellen, dass diese Entscheidung nichts mit dem Spiel selbst zu tun hat. Wir haben großen Respekt vor Rockstar Games und der unglaublichen Errungenschaft, die Grand Theft Auto VI darstellt. Sollte Rockstar eines Tages eine physische Ausgabe mit einer Disc in der Verpackung veröffentlichen, würden wir diese Version gerne für unsere Kunden führen und unterstützen. Vielen Dank für eure anhaltende Unterstützung physischer Spiele und dafür, dass ihr uns seit fast vier Jahrzehnten dabei helft, die Erhaltung und den Besitz von Spielen zu fördern.

0:33 GTA 6: Ja, Rockstar hat tatsächlich einen eigenen Trailer fürs Spielecover produziert

Autoplay

Auch der US-Online-Store Loot Box Gaming machte mit einem ähnlichen Statement klar, dass GTA 6 bei ihnen nicht angeboten wird, außer Rockstar liefert eine physische Version aus. Man wolle abwarten, was noch an Infos dazu veröffentlicht werde.

Beide Retailer erhalten für ihren Standpunkt viel Zuspruch in den Kommentaren, denn auch viele Fans sind alles andere als begeistert über den Mangel an Discs. Das Themenfeld »rein digitaler Besitz« beschäftigt die Gaming-Welt ja schon länger, kürzlich musste die Initiative Stop Killing Games eine Niederlage vor der EU-Kommission hinnehmen.

Kein Wunder also, dass sich viele wünschen, GTA 6 in einer Form kaufen zu können, die mehr als nur eine Lizenznutzung erlaubt. Bei Reddit brennt es gerade in den Kommentaren. Dieser hier steht im Mega-Thread zur Vorbestellung ganz oben, mit dem meisten Zuspruch:

Ich weiß, dass 99 Prozent der Leute mit dem Preis von 80 Dollar fein sind, und damit, eine Box ohne Disc zu bekommen. Aber ich persönlich will das auf keinen Fall unterstützen. Technical_Weird1991

Kommt eine physische Version von GTA 6 später? Dazu gibt es derzeit keine Infos. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, sollte Rockstar dazu etwas verlauten lassen.

Ist der fehlende physische Release für euch ein wichtiges Kriterium? Seid ihr längst mit einer voll digitalen Bibliothek unterwegs oder kauft ihr noch Discs, wann immer es möglich ist?