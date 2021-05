GTA Online: Simpler Trick macht Cayo Perico Heist zum Kinderspiel

Der Cayo Perico Heist stellt für Solo-Spieler von GTA Online aktuell die beste Möglichkeit dar, viel Geld zu scheffeln: Wer sich gut anstellt, kann in knappen 60 Minuten über eine Million GTA-Dollar verdienen. Dank eines simplen Tricks könnt ihr jetzt das Heist-Finale sogar noch schneller und unbeschwerter abschließen.

Wie genau das funktioniert, zeigt der Reddit-User TheJDMdriver. Falls ihr außerdem mehr Tipps und Tricks wissen wollt, wie ihr 2021 in GTA Online am schnellsten viel Geld verdient, dann hilft euch unser Guide weiter:

20 2 Mehr zum Thema Geld-Guide zu GTA Online

Mit neuer Solo-Route fix durch das Heist-Finale

Was hat es mit dem Trick auf sich? TheJDMdriver zeigt in einem kurzen Clip eine Route, die vor allem für Solo-Spieler interessant ist. In dem Video klettert der Spieler im Anwesen von El Rubio auf die Dächer, umgeht so haufenweise Gegner und landet innerhalb von Sekunden vor dem Büro des Drogenbarons.



Damit spart sich TheJDMDriver nicht nur das Umschleichen der Wachen im Anwesen, sondern reduziert ebenso das Risiko, entdeckt zu werden, immens. Besonders spannend ist das natürlich für Solo-Spieler, die auf den Abschluss der Elite-Herausforderung aus sind: Ein Kriterium dafür ist, das Heist-Finale in unter 15 Minuten zu absolvieren.



Wir haben uns bereits selbst an der Route von TheJDMdriver versucht und sind unter 12 Minuten und 30 Sekunden mit vollen Beutetaschen und ohne entdeckt zu werden von Cayo Perico entkommen - ohne Mitspieler im Schlepptau zu haben.

Link zum Reddit-Inhalt

Ein zusätzlicher Tipp unsererseits: Allerdings empfehlen wir euch zusätzlich, beim Balancieren die schmalen Geländer und Balken mit einer gezogenen Waffe zu zielen. So könnt ihr die Bewegungen eurer Spielfigur besser steuern und lauft nicht Gefahr, links oder rechts runterzufallen und euren Fortschritt zunichte zu machen.

Was setzt der Trick voraus? Um von der Solo-Taktik zu profitieren, müsst ihr El Rubios Anwesen über den Abwasserkanal betreten. Das funktioniert im Zweifel mit der Kosatka als Annäherungsfahrzeug, für volle Beutetaschen empfiehlt es sich aber viel eher, mit Longfin und Schneidbrenner Cayo Perico anzusteuern.

Habt ihr dann El Rubios Anwesen über den Abwasserkanal betreten, geht ihr wie folgt vor:

Wendet euch auf der Terrasse nach links und steigt die Treppe nach oben.

Zielt mit eurer Waffe auf das Geländer, damit euer Charakter nicht einfach darüber springt.

Steht ihr nun auf dem Geländer, zielt ihr am besten abermals mit der Waffe, um so nicht nach links oder rechts runterzufallen.

Klettert nun auf das Vordach hoch, um so die anderen Dächer zu erreichen.

Bahnt euch über die Dächer einen Weg Richtung El Rubios Büro.

Zielt abermals mit der Waffe, um so sicher auf dem Balken zu landen, der auf den Balkon zu El Rubios Büro führt.

Betretet nun das Büro, aber lasst euch nicht wie TheJDMdriver von der letzten Wache dort erwischen.

Befolgt ihr diese Anweisungen, dürftet ihr besonders fix und unkompliziert durch das Finale des Cayo Perico Heists von GTA Online kommen - und El Rubio ein weiteres Mal ein Schnippchen zu schlagen.

Was gibt's Neues bei GTA Online?

Habt ihr diese Woche bereits den Cayo Perico Heist gespielt? Hoffentlich. Denn aktuell ist die immens wertvolle Panther-Statue verfügbar, die euch alleine als Hauptbeute mindestens 1.9 Millionen Dollar beschert. Alle wichtigen Infos zu dem einmaligen Loot bekommt ihr in dem folgenden Artikel:

1 0 Mehr zum Thema GTA Online: Alles über die Panther-Statue

Außerdem hat Rockstar Games bereits verraten, wie es 2021 mit neuem Content für GTA Online weitergeht. So erwarten uns unter anderem neue Missionen und Fahrzeuge und vielleicht sogar eine neue zum Kauf erhältliche Immobilie. Insgesamt möchte Rockstar außerdem in GTA Online und Red Dead Online in Zukunft mehr Inhalte für Solo-Spieler bieten.