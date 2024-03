GTA Online: Der Cluckin'-Bell-Heist ist da - alle Infos zum neuen Update

GTA Online bringt mit dem neuesten Update ein von Fans lang ersehntes Fahrzeug ins Spiel.

Ein neuer Heist für GTA Online ist erschienen. Der Cluckin'-Bell-Überfall möchte euch mit allerlei neuen Inhalten wieder ins Spiel locken. Die Story dreht sich um eine kriminelle Allianz zwischen einem Drogenring und der Polizei von Los Santos, die die bekannte Fast-Food-Kette als Umschlagplatz nutzt.

Den müsst ihr zerschlagen, aber das Wie bleibt euch überlassen. Und die Zeit drängt, denn das neue Update für GTA Online ist ab sofort verfügbar. Wir bringen euch mit unserer Infosammlung zu den neuen Inhalten auf den aktuellen Stand, damit ihr danach loslegen könnt.

Alle Infos zu Der Cluckin'-Bell-Überfall

Release: Wann erscheint Der Cluckin'-Bell-Überfall?

Der Cluckin'-Bell-Überfall ist seit dem 7. März 2024 um 11 Uhr deutscher Zeit verfügbar. Schmeißt ihr jetzt GTA Online an, dürfte das kostenlose Update also bereits zur Verfügung stehen.

0:30 GTA Online: Der neue Heist steht vor der Tür und bringt ein lang ersehntes Fahrzeug

Download: Wie groß ist Der Cluckin'-Bell-Überfall?

Es gibt keinen Download. Nein, ihr habt euch nicht verlesen: Der Cluckin'-Bell-Überfall befindet sich bereits in euren Spieldateien, ihr könnt einfach starten und sofort losspielen.

Content: Was für neue Inhalte bringt Der Cluckin'-Bell-Überfall?

Mit dem Release von Der Cluckin'-Bell-Überfall können sich Fans über die folgenden neuen Inhalte freuen:

Neue Autos: Zwei neue Autos sind ab sofort verfügbar, darunter der von Fans heiß ersehnte Bravado Gauntlet Interceptor, ein brachial schneller Polizeiwagen. Außerdem gibt's ab sofort den bekannten Lieferwagen Vapid Benson nun bei Warstock Cache & Carry auch im Cluckin'-Bell-Design.

: Wenn ihr weiter in eurer Karriere voranschreitet, könnt ihr neue Belohnungen in Form von Items erhalten, etwa das Cluckin'-Bell-T-Shirt oder das komplette Outfit. Modi-Comebacks: Sowohl Motor Wars als auch Running Back sind wieder in GTA Online verfügbar.

Neue Autos: Diese Fahrzeuge gibt es jetzt frisch in GTAO

Mit dem neuen Update stehen euch ab sofort zwei neue Autos zum Kauf zur Verfügung. Die Namen und Preise der bisher offiziell bekannten Fahrzeuge lauten wie folgt:

Bravado Gauntlet Interceptor für 4.065.000 bis 5.420.000 GTA-Dollar. Das Fahrzeug schaltet ihr frei, indem ihr die Einführungsmission des Updates abschließt. Wenn ihr das Finale als Anführer abschließt, schaltet ihr den Handelspreis frei. Erhältlich bei Warstock Cache & Carry.

für 4.065.000 bis 5.420.000 GTA-Dollar. Das Fahrzeug schaltet ihr frei, indem ihr die Einführungsmission des Updates abschließt. Wenn ihr das Finale als Anführer abschließt, schaltet ihr den Handelspreis frei. Erhältlich bei Warstock Cache & Carry. Canis Terminus 4x4 für 1.877.500 GTA-Dollar, erhältlich bei Southern San Andreas Super Autos.

für 1.877.500 GTA-Dollar, erhältlich bei Southern San Andreas Super Autos. Vapid Benson im Cluckin'Bell-Design für 518.750 bis 685.000 GTA-Dollar.

Was sagt ihr zum neuen Update für GTA Online? Gefallen euch die frischen Inhalte von Der Cluckin'-Bell-Überfall oder ist bei euch langsam die Luft aus dem Gangster-Paradies raus? Würdet ihr euch für GTA 6 auch einen so umfangreichen und vor allem lange mit neuen Updates versorgten Multiplayer wünschen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!