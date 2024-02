GTA 6: Zwischen viel Business-Sprech verstecken sich neue Details zum Release-Zeitraum

Der Release-Zeitraum von GTA 6 lässt sich nun womöglich näher eingrenzen.

Rockstar Games hatte die Spielewelt im vergangenen Jahr mit der Enthüllung des ersten Trailers zu Grand Theft Auto 6 in helle Aufregung versetzt und grob angedeutet, dass das Spiel irgendwann im Jahr 2025 auf den Markt kommen soll.

Ein genaueres Datum wurde jedoch nicht genannt. Die jüngste Anpassung der Finanzprognosen von Take-Two Interactive, der Muttergesellschaft des Entwicklers Rockstar, deutet nun darauf hin, dass die Veröffentlichung des mit Spannung erwarteten Open-World-Spiels noch etwas länger auf sich warten lassen wird, als von den meisten erwartet.

GTA 6 erscheint vermutlich später als gedacht

Was ist passiert? Take-Two hat seine Finanzprognosen für das kommende Geschäftsjahr nach unten korrigiert und rechnet in diesem Zeitraum nur noch mit einem Umsatz von 7 Milliarden Dollar statt der zuvor prognostizierten 8 Milliarden Dollar.

Diese Korrektur hat zu Spekulationen geführt, dass Grand Theft Auto VI nicht, wie bisher angenommen, zwischen Januar und März 2025 erscheinen wird.

Obwohl es sich nicht um eine offizielle Verschiebung handelt, da Rockstar nie ein konkretes Datum für Anfang 2025 genannt hat, deutet die aktualisierte Finanzplanung darauf hin, dass intern bei Rockstar eine Verschiebung von GTA 6 beschlossen worden sein könnte.

Wie VGC berichtet, gehen die Finanzanalysten Nick McKay und Michael Pachter aufgrund der jüngsten Gewinnprognosen von Take-Two davon aus, dass Grand Theft Auto 6 wahrscheinlich erst nach März 2025 erscheinen wird.

Ihre Einschätzung basiert auf der revidierten Finanzprognose für das Geschäftsjahr 2025, die von April dieses Jahres bis März 2025 reicht. In einem Bericht mit dem Titel $7 Billion Means No GTA in FY:25 vermuten sie, dass GTA VI aus dem Geschäftsjahr 2025 herausgerutscht ist: