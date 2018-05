Die Gerüchteküche um GTA Online brodelt aktuell wieder. Im Sommer könnte laut Twitter-User und Rockstar-Insider Yan2295 ein Nachctlub-DLC anstehen. Wahrscheinlicher wird dies durch einen neuen Leak. Er spricht von zwei neuen DJs, und zwei Bands für das Spiel.

Die Musiker umfassen Solomun, Tale of Us, Dixon und The Black Madonna.

Das schreiben die Musiker von Tale of Us auf ihrem Instagram-Account, auf dem sie dazu auch ein passendes Bild posteten, das beweisen soll, dass die Künstler diesen Sommer ins Spiel implementiert werden.

Wann dies genau der Fall sein soll, wird nicht erwähnt. Wohlgemerkt ist dieser Schritt von Rockstar bisher nicht angekündigt oder bestätigt.

Dass ein derartiger Inhalt aber durchaus nicht unrealistisch ist, versprechen andere Gerüchte, die vom besagten Nachtclub-DLC sprechen. Er soll es Spielern erlauben, Clubs zu kaufen und zu managen. Dem Vernehmen nach wird er bereits im Juni erscheinen, wie User Yan2295 auf Twitter schreibt.

The next #GTAOnline update is themed around Night Clubs. It's going to be possible to buy and run night clubs around Los Santos. It's currently scheduled to come out in June. The business consolidation thing I leaked a few weeks ago is still happening, though I'm not sure when.