GTA Online - Nightclub-Update mit bekannten Musikern kommt im Juli

Ich muss mich an dieser Stelle als ahnungsloser Musikmuffel outen. Bevor ich mich für diese News schlau gelesen habe, sagten mir die Künstler Solomun, Tale of Us, Dixon und The Black Madonna deshalb nichts. Falls das bei euch anders ist, dürftet ihr euch über die neu angekündigten Inhalte für GTA Online ganz besonders freuen.

Diesen Juli soll ein Nightclub-Update erscheinen, das euch die Möglichkeit gibt, eine eigene Disco in Los Santos zu eröffnen. Und dort legen dann unter anderem die genannten House- und Elektro-DJs auf. Solomun und Dixon kommen übrigens aus Deutschland.

Neben guter Musik, Wodka in Eiskübeln und der Chance, online mit euren Freunden abzuspacken, hat der Job als Nachtclub-Manager noch einen weiteren Vorteil für euch. Die Disco eignet sich wunderbar zur Geldwäsche. Oder um die offizielle Ankündigung von Rockstar Games zu zitieren:

"Management ist eine ehrliche Arbeit. Ein guter Weg, die Einnahmen aus euren eher zwielichtigen Unternehmen Disruption Logistics, The Open Road, SecuroServ und Free Trade Shipping Co. so sauber wie frisch gewaschene Wäsche aussehen zu lassen."

Außerdem spielt der Club natürlich auch selbst gutes Geld ein. Je populärer der Schuppen, desto mehr Kohle landet auf eurem Konto.

Wie wir Rockstar kennen, dürft ihr allerdings davon ausgehen, erstmal selbst in Vorleistung gehen zu müssen. Der Kauf und die Ausstattung eurer Disco dürften wohl wieder einige Millionen GTA-Dollar verschlingen. Details sind dazu allerdings noch nicht bekannt.

Bis Juli (ein genaueres Release-Datum gibt es noch nicht) sind aber ja noch ein paar Tage Zeit, das nötige Kleingeld zu besorgen. Dafür legen wir euch unsere Tipps zum Geld verdienen in GTA Online ans Herz.