Die Peyote-Pflanzen sind in GTA Online zurück: Bis zum 13. April 2020 haben Spieler des Multiplayer-Modus von GTA 5 die Möglichkeit, 76 verschiedene Standorte auf der Map ausfindig zu machen. Pro Pflanze winken 5.000 RP (die Erfahrungspunkte von GTA Online), bei allen 76 Peyotes könnt ihr also auf insgesamt 380.000 XP kommen.

Alles, was ihr über die Peyote-Pflanzen in GTA Online wissen müsst

Was ist eine Peyote-Pflanze? Bei der Peyote-Pflanze handelt es sich um ein kleines Kakteengewächs, das bei Konsum eine ähnliche halluzinogene Wirkung wie LSD auslösen kann. Hauptverantwortlich dafür ist der Inhaltsstoff Meskalin.



Konsumiert euer GTA-Online-Charakter ein Peyote-Gewächs, wird eine Halluzination hervorgerufen. Dabei schlüpft ihr für eine begrenzte Dauer in die Rolle eines Tieres und könnt die Spielwelt von GTA 5 auf vier Pfoten erkunden.



Die Halluzination könnt ihr auf Kommando abbrechen und im Zuge davon Hunde, Katzen oder sogar Bigfoot verkörpern. Nach eurem Trip erwacht ihr in der Nähe des nächsten Krankenhauses und bekommt 5.000 RP gutgeschrieben.

Wie finde ich die Peyote-Pflanzen am leichtesten? Die 76 Peyote-Gewächse sind überall in der Spielwelt Los Santos von GTA 5 verteilt und leicht zu übersehen. Achtet auf dem Boden auf kleine, grüne Pflanzen mit einer weißen Blüte.



Spielt ihr mit einem Controller, beginnt dieser zu vibrieren, sobald ihr euch nur noch wenige Meter entfernt von der Pflanze befindet. Außerdem ertönen Tiergeräusche, die euch ebenfalls auf die Spur des Peyote-Gewächs führen.

Wo sind die Peyote-Pflanzen auf der Map zu finden? Das Peyote-Event fand schon einmal in GTA Online statt. Deswegen gibt es im Internet bereits zahlreiche von Fans erstellte Karten, die euch die Suche nach den Peyote-Pflanzen erleichtern. Wir haben euch eine dieser Maps eingebunden:

Alternativ könnt ihr auch einen Blick in den Video-Guide des Youtubers GTA Series werfen:

Von wann bis wann findet das Peyote-Event statt? Wie Rockstar offiziell bekannt gegeben hat, findet das Peyote-Event parallel zur Alien Survival Series vom 6. bis zum 13. April 2020 statt.

Für wen rentiert sich die Peyote-Suche? Für GTA-Online-Veteranen sind 5.000 RP pro Pflanze nicht gerade viel. Die Summe vom Einsammeln mehrerer Gewächse fällt schon wesentlich lukrativer aus: Mit dem Einsammeln von allen 76 Peyotes lassen sich insgesamt 380.000 Erfahrungspunkte verdienen.



So oder so rentiert sich die Suche nach den Peyote-Pflanzen vor allem für Neueinsteiger oder unerfahrenere Spieler: Wer zu Beginn seiner Gangster-Karriere fleißig Peyote sammelt, kann so schnell im Rang von GTA Online aufsteigen.