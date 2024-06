GTA Online: Das Sommer-Update 2024 bringt wichtige Verbesserungen und lässt uns Verbrecher jagen

Endlich als Polizist spielen? Das neue Update macht diese Hoffnung wahrscheinlicher.

Außenstehende sehen in GTA Online oft einfach eine Spielwiese zum digitalen Gangstersein. In Wahrheit stellt sich die Community aber deutlich vielfältiger auf und geht in Los Santos allerlei Aufgaben nach. Viele wünschen sich beispielsweise schon seit Jahren, quasi als eine Art Polizist in den Straßen für Ordnung zu sorgen.

Jetzt scheint es so, als würde dieser Traum zumindest in Ansätzen wahr werden. Rockstar hat vor kurzem die Inhalte des Sommer-Updates enthüllt und darunter auch eine Karriere als Kopfgeldjäger in Aussicht gestellt.

0:30 GTA Online: Der neue Heist steht vor der Tür und bringt ein lang ersehntes Fahrzeug

Einen eigenen Namen hat das große Update für den Sommer 2024 bislang noch nicht und einen Termin ist uns das Entwicklungsteam bisher ebenfalls noch schuldig. Wir wissen eben nur, dass es im Sommer kommt und diesen Monat (also im Juni) soweit ist.

Am 5. Juni hat das Studio nun in einem Blog aber bereits einige Inhalte dazu enthüllt - wenn auch hier noch viele Details geheim bleiben.

Kaution und Kopfgeld

Eine der wichtigsten Neuerungen ist sicherlich die Kautions- und Kopfgeldagentur in Grapeseed. Damit könnt ihr euer eigenes Unternehmen gründen und Selbstjustiz verüben. Ihr nehmt also andere Verbrecher in Los Santos ins Visier, um euch an dem Kopfgeld zu bereichern. Wer mag, kann zu diesem Zweck auch in den neuen Polizeiautos zu den Aufträgen düsen.

Wie das alles im Detail abläuft, ist noch nicht bekannt. Der bekannte Rockstar-Insider Tez2 vermutet aber, dass ergänzend auch ursprünglich für das geplante Cops-&-Crooks-Update gedachte Missionen ins Spiel kommen. Das Update wurde erst angekündigt, aber dann nie veröffentlicht.

Wichtige Verbesserungen

Ebenfalls ein wichtiger Teil des neuen Updates steckt in den allgemeinen Verbesserungen für GTA Online. Vor allem zwei Änderungen könnten dabei auf große Gegenliebe aus der Community stoßen:

Längere Timer für Verkaufsmissionen: Das Team hatte bei der Singleplayer-Version für die Biker- und Gunrunning-Verkäufe übersehen, dass man alleine dafür auch länger braucht. Mit dem neuen Update wurden das Zeitlimit angepasst, damit ihr weniger in Stress geratet.

Das Team hatte bei der Singleplayer-Version für die Biker- und Gunrunning-Verkäufe übersehen, dass man alleine dafür auch länger braucht. Mit dem neuen Update wurden das Zeitlimit angepasst, damit ihr weniger in Stress geratet. Stabilerer Sparrow: Der Helikopter, den ihr in eurem U-Boot unterbringt, gilt in der Community als echtes Mimose. Bisher reichte schon ein schiefer Blick, um den Hubschrauber ins Wanken zu bringen. Nachdem Patch sollte der extrem schnelle Hubschrauber etwas mehr aushalten.

Besserer Creator

Der Creator soll nach dem Patch ebenfalls neue Möglichkeiten bieten, damit ihr mehr kreative Freiräume bekommt. Ihr könnt dann etwa auch eigene Driftrennen und Dragsterrennen erstellen. Obendrein wird das Testen von Rennen vereinfacht, indem ihr eure Testfahrten an jedem Kontrollpunkt starten könnt.

Wann der Patch aufschlägt, ist wie gesagt noch völlig unklar. Wir halten euch auf dem Laufenden, sobald mehr bekannt ist.