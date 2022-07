GTA Online: Sommer-Update 2022 könnte schon bald erscheinen, was wir bisher wissen

Der Sommer ist für Fans von GTA Online immer eine spannende Zeit. Denn so gut wie jedes Jahr spendiert Rockstar dem Multiplayer von GTA 5 zu diesem Termin ein Update, das mal mehr, mal weniger umfangreich ausfällt. Für Spiele-Fans also immer eine gute Gelegenheit, das weit klaffende Sommerloch zu stopfen.

Doch wie steht es um das Sommer-Update 2022? Noch hat sich Rockstar nicht offiziell dazu geäußert. Wir verraten euch, warum Fans trotzdem guten Gewissens damit rechnen dürfen, wann es so weit sein könnte und was wir sonst über die Zukunft von GTA Online wissen.

Falls ihr euch bisher noch nicht an GTA Online herangewagt hat, dann dürfte euch unser praktischer Einsteiger-Guide mit vielen nützlichen Tipps weiterhelfen:

9 12 GTA Online 13 wichtige Tipps, wenn ihr 2022 neu einsteigt

Dass GTA Online 2022 ein Sommer-Update beschert bekommt, steht eigentlich so gut wie fest. Rockstar bereicherte den Multiplayer von GTA 5 so gut wie jedes Jahr in den heißesten Monaten um neue Inhalte. So erschien beispielsweise 2019 das Diamond Casino and Resort, 2020 das Los Santos Summer Special und 2021 Los Santos Tuners.

Außerdem rechnen auch etablierte Rockstar-Insider wie Tez2 fest mit neuen Inhalten, die sich bezüglich ihrer Prognosen bisher selten bis gar nicht geirrt haben. Den Trailer zum letzten Sommer-Update - also Los Santos Tuners - könnt ihr euch hier noch mal ansehen:

Noch ist nicht bekannt, wann das Sommer-Update 2022 für GTA Online erscheint. Allerdings gibt es einen recht vielversprechenden Hinweis auf den Release-Termin. Denn die aktuellen Rabatte und Boni für GTA Online beziehungsweise GTA+ sind noch bis zum 18. Juli 2022 verfügbar.

Das könnte bedeuten, dass am 19. Juli das Sommer-Update 2022 für GTA Online erscheint. Gewiss ist das zwar nicht, aber auch in Anbetracht der Release-Termine der DLCs vorangegangener Jahre würde dieser Termin durchaus Sinn machen. Trotzdem sollten sich Fans natürlich auf eine offizielle Bestätigung seitens Rockstar gedulden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Auch bezüglich des Inhalts des Sommer-Updates 2022 für GTA Online bleiben aktuell noch viele Fragen offen. Fans können freilich mit den absoluten Klassikern rechnen. Mit ziemlicher Sicherheit dürfte es neue Autos, Missionen und Quality-of-Life-Verbesserungen geben, vielleicht sogar neue Waffen und Immobilien. Immerhin wollen ja unsere hart verdienten GTA-Dollar ausgegeben werden.

Vor einigen Wochen machten sich Gerüchte und Spekulationen breit, dass nach Trevor und Franklin auch Michael eine große Rolle in GTA Online zugeteilt werden könnte. Stein des Anstoßes war die Entdeckung eines Dataminers, der feststellte, dass ein Filmset in der Zukunft des Multiplayer-Spiels von Relevanz sein könnte. Da Michael nach den Geschehnissen von GTA 5 eine Karriere als Filmproduzent startete, ist diese Vermutung nicht zu weit hergeholt.

Michael-Darsteller Ned Luke reagierte zwar auf das Gerücht, allerdings bestätigte oder verneinte er es nicht. Wie so oft sollten Fans diese Spekulation mit einer gesunden Prise Skepsis genießen. Denn was letztendlich mit dem Sommer-Update 2022 in GTA Online landet, wird sich erst in den kommenden Wochen zeigen.

Was zuletzt in GTA Online passierte

Ende 2021 erschien mit The Contract der letzte große DLC für GTA Online. Die Erweiterung setzte die Geschichte von Franklin nach GTA 5 fort und bescherte Spielern wie so oft neue Waffen, Missionen, Autos und eine Immobilie. Einen Überblick zu allen Inhalten von The Contract haben wir natürlich für euch parat.

Falls ihr euch dafür interessiert, was laut The Contract mit Michael, Franklin und Trevor nach den Geschehnissen von GTA 5 passierte, findet ihr hier alle Infos:

3 2 GTA Online Was wurde nach GTA 5 aus Michael, Franklin und Trevor?

Was wünscht ihr euch von dem Sommer-Update 2022 für GTA Online? Welche Hoffnungen und Erwartungen habt ihr für die Zukunft des Multiplayers von GTA 5? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!