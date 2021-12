GTA 5 hat mittlerweile über acht Jahre auf dem Buckel, aber seit seinem ursprünglichen Release keinen einzigen Singleplayer-Release erhalten. Trotzdem wurde die Geschichte der spielbaren Protagonisten Franklin, Trevor und Michael fortgeführt - und zwar im Multiplayer-Modus des Spiels GTA Online.

Was genau aus den drei Helden von Grand Theft Auto 5 wurde, verrät jetzt das neueste Update The Contract. Alle Infos zu den neuen Story-Missionen, Waffen und Autos findet ihr in der folgenden Übersicht:

48 4 GTA Online Alle Infos zu The Contract

Wie GTA Online die Story von GTA 5 weiterführt

Gleichzeitig Prequel und Sequel: GTA Online spielt teilweise vor, parallel zu und nach der Handlung von GTA 5. Immer wieder gab es Überschneidungen und Querverweise zwischen Single- und Multiplayer, indem beispielsweise vertraute Charaktere zurückkehrten oder auf bestimmte Ereignisse des Story-Modus Bezug genommen wurden. Ein paar Widersprüche, wann genau was passiert sein soll, gab es dabei nicht zu knapp.

Neues Update als eindeutige Fortsetzung: The Contract ist aber nun klar und deutlich eine Fortsetzung der Geschehnisse von GTA 5. Die Handlung der neuesten Erweiterung spielt einige Jahre nach dem Ende der Singleplayer-Kampagne und setzt nun vor allem die Geschichte von Franklin Clinton fort. Aber auch Trevor und Michael werden erwähnt, wodurch wir erfahren, was aus den anderen beiden GTA-5-Protagonisten geworden ist.

Ein erstes Wiedersehen mit Franklin Clinton gab es schon im Trailer zu The Contract:

Welches Ende ist Kanon?

Drei mögliche Enden: Zuallererst sollten wir natürlich klären, welches Ende der Geschichte von GTA 5 Kanon ist. Im Story-Finale haben Fans des Spiels immerhin die Wahl, Trevor oder Michael zu töten - oder aber mit beiden gemeinsame Sache zu machen und sich Franklins Todeswunsch zu stellen.

Todeswunsch ist Trumpf: Schon vor dem Release von The Contract gab es in GTA Online deutliche Hinweise darauf, dass das dritte der drei möglichen Enden von GTA 5 Kanon ist - also Franklin, Michael und Trevor allesamt überleben. So zum Beispiel, dass Ron immer wieder Trevor erwähnt oder aber der Cayo Perico Heist abermals Trevors Affäre mit Patricia Madrazo relevant werden lässt.

Im Diamond Casino Update tritt mit Tao Cheng außerdem der Sohn von Wei Cheng auf, der im C-Ende Michaels Mordkomplott zum Opfer fällt. Eben jene Schießerei am Strandhaus von Los Santos wird von Tao Cheng persönlich erwähnt, die in den anderen beiden Enden nicht stattfindet.

Zu guter Letzt spielen außerdem ein paar Dialogzeilen von Lester auf das Todeswunsch-Ende als Kanon an, während Michaels Sohn Jimmy ebenfalls eine Rolle im Diamond Casino Update spielt - was bedeutet, dass die DeSantas noch immer in Los Santos wohnhaft sind. Ein offizielles Artwork von Rockstar Games wird außerdem ebenfalls als Hinweis darauf verstanden, dass Michael, Trevor und Franklin gemeinsam das Todeswunsch-Ende überleben.

Franklin

Franklin als Familienvater und Geschäftsmann: Über Franklins Werdegang nach dem Ende von GTA 5 erfahren wir natürlich im Zuge von The Contract am meisten. Immerhin finanzieren wir als Spieler seine Agentur, die sich für das Lösen der Probleme berühmter Persönlichkeiten einsetzt - wie zum Beispiel Dr. Dre. Im Zuge dessen erfahren wir, dass er seine Millionen sinnvoll investiert und eine legitime Karriere als Geschäftsmann gestartet hat.

Außerdem offenbart The Contract, dass Franklin eine Familie gegründet hat: Franklins Verflossene Tanisha aus dem Story-Modus wurde letztendlich zu Mrs. Clinton und beide haben gemeinsame Kinder. Das wird nicht nur in diversen Dialogen erwähnt, bei Franklins Haus in der Open World finden sich beispielsweise auch Hinweise an den Klingel- und Nummernschildern, während im Garten ein Kinderspielplatz zu sehen ist.

Und natürlich muss sich Franklin noch immer mit seinem Kumpel Lamar herumschlagen, während ihm der Hund Chop weiterhin treu zur Seite steht - auch wenn er mittlerweile nicht mehr der Jüngste ist.

Michael

Michael in Hollywood: Dass Michael noch quicklebendig ist und weiterhin seinen Traum als Filmproduzent verfolgt, bestätigt Franklin persönlich im Zuge von The Contract. Sobald wir den VIP-Auftrag beginnen, in dessen Zuge wir Dr. Dres gestohlenes Telefon wiederbeschaffen müssen, starten wir eine Verfolgungsjagd mit Golf Karts und brettern einmal durch das Filmstudio von Los Santos.

Dabei erwähnt Franklin, dass er einen der dort arbeitenden Produzenten kennen würde und er hoffe, dass dieser gerade nicht da ist. Im späteren Verlauf der Story von GTA 5 verfolgt Michael genau eine solche Karriere und erfüllt sich damit einen Lebenstraum, weswegen Franklins Anspielung eindeutig ist. Michaels Partner Solomon begegnen wir übrigens ebenfalls in GTA Online, sofern wir dessen gestohlene Filmrequisiten wiederbeschaffen wollen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Trevor

Trevor tut, was Trevor nun mal so tut: Die Anspielung auf Trevor wird in The Contract noch besser versteckt: Einer eurer Assistenten im Agenturbüro berichtet von jemandem, der Franklin zu erreichen versucht hat. Die Ansage, dass Franklin gerade nicht verfügbar war, nahm dieser Jemand jedoch nicht allzu gut auf und drohte damit, sich auf dem Rezeptionstisch zu erleichtern. Wenn sich das mal nicht nach Trevor anhört?

Trevor war natürlich bereits ein Teil vorangegangener Updates von GTA Online - wie zum Beispiel dem Series A Funding Heist. Es gibt sogar einen versteckten Dialog mit Franklin, in dem er euch darauf anspricht, dass ihr zuvor mit Trevor zusammengearbeitet habt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Welche Hinweise auf Michael, Trevor und auch Franklins Werdegang nach dem Story-Ende von GTA 5 sind euch noch aufgefallen? Haben wir etwas vergessen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Alles, was ihr zu The Contract wissen solltet

The Contract ist als neuestes Update für GTA Online seit dem 15. Dezember 2021 verfügbar. Wir haben natürlich ein paar hilfreiche Artikel und Guides für euch parat. So klären wir euch über alle Funktionen und Upgrades der neuen Immobilie auf. Außerdem verraten wir euch, wo ihr die neuen Waffen findet und was sie können. Zu guter Letzt haben wir eine Liste aller neuen Autos für euch.