Nachdem Leaks und Gerüchte die Neuauflage der drei GTA-Klassiker 3, Vice City und San Andreas bereits vorhersagten und Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitve Edition mittlerweile offiziell angekündigt wurde, richtet sich der Fokus der Leaker nun auf die Detailfragen. So sollen etwa die Systemanforderungen der Remaster-Trilogie durchgesickert sein. Und die liegen sogar deutlich höher als bei GTA 5.

Bevor ihr gleich aus den Latschen kippt: Die Systemanforderungen von GTA 5 fallen aus heutiger Sicht sehr gering aus. Und selbst zum PC-Release im Jahr 2015 galten sie schon als überschaubar.

Alle Infos zur GTA Remaster-Trilogie findet ihr in unserem kompakten Übersichtsartikel:

Grafikkarte mit 4 GB Videospeicher genügt

Dataminer alloc8or konnte die folgenden Daten aus einem Update des Rockstar Games Launchers ziehen, weshalb kaum Zweifel an deren Echtheit bestehen:

Minimale Systemvoraussetzungen:

Prozessor: Intel Core i7-2700K / AMD FX-6300

Intel Core i7-2700K / AMD FX-6300 Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 760 2,0 GByte / AMD Radeon R9 280 3,0 GByte

Nvidia GeForce GTX 760 2,0 GByte / AMD Radeon R9 280 3,0 GByte Arbeitsspeicher: 8,0 GByte

8,0 GByte Speicherplatz: 45,0 GByte

45,0 GByte Betriebssystem: Windows 10

Empfohlene Systemvoraussetzungen:

Während für GTA 5 8,0 GByte Arbeitsspeicher empfohlen werden, sind es für die Remaster-Trilogie 16,0 GByte. Der Videospeicher soll 4,0 statt 2,0 GByte groß sein.

Mit Blick auf die angeratenen Prozessoren reicht von Intel mit dem Core i5-6600K zwar eine sechs Jahre alte Mittelklasse-CPU, von AMD hingegen soll es ein Ryzen 5 2600 aus dem Jahr 2018 sein. Insgesamt fallen die Systemanforderungen für die Remaster-Trilogie dennoch überschaubar aus.

Es gibt auch bereits einen ersten offiziellen Ankündigungs-Trailer zur GTA Remaster-Trilogie:

Warum sind die Systemanforderungen höher als für GTA 5?

Die offiziell noch unbestätigten Systemanforderungen scheinen aus unserer Sicht stimmig. Dass sie höher als für GTA 5 ausfallen, dürfte einen simplen technischen Grund haben:

Remaster basieren in der Regel auf dem technischen Grundgerüst des ursprünglichen Spiels, das heißt der originale Code bleibt im Wesentlichen unverändert, meist wird lediglich die Grafik verbessert. Gegebenenfalls werden auch kleinere Verbesserungen vorgenommen und das Spiel so weit überarbeitet, dass es auf neuerer Hardware läuft.

Größere Optimierungen und Anpassung an aktuelle PC-Komponenten lassen sich jedoch meist nicht oder nur schwer realisieren. Deshalb bleibt dort oftmals viel Performance auf der Strecke und die Systemanforderungen fallen entsprechend höher aus, als man es erwarten würde.

Was meint ihr? Sind die Systemanforderungen angemessen oder zu hoch? Oder sollten wir lieber erst einmal abwarten, wie die Remaster-Trilogie am Ende aussieht? Schreibt es gerne in die Kommentare!