Am 11. November kehren die Spieleklassiker GTA 3, Vice City und San Andreas in der Remaster-Collection The Trilogy - The Definitive Edition in der Unreal Engine zurück. Jetzt hat Rockstar endlich vorgestellt, was sich dafür an Gameplay und Grafik getan hat. Wir verschaffen euch einen Überblick was die Verbesserungen anbelangt.

Alle weiteren Infos zu Release, Preis, Plattformen, Systemanforderungen und mehr findet ihr in unserem großen Info-Artikel zur GTA Remaster-Trilogie. Werft am besten einfach mal selbst einen Blick hinein:

GTA: Alle Änderungen der Neuauflage im Überblick

Das verbessert die Remaster-Trilogie grafisch

Mit der Remaster-Trilogie werden GTA 3, Vice City und San Andreas mithilfe der Unreal Engine neu aufgelegt. Das erlaubt Entwickler Rockstar natürlich an der Grafik der drei Spiele zu schrauben. Im offiziellen Blogpost ist von den folgenden Verbesserungen die Rede, die den GTA-Klassikern einen modernen Look verpassen sollen:

verbesserte Wetter- und Wassereffekte

überarbeitete Beleuchtung und Schatten

HD-Texturen für Gebäude, Waffen, Fahrzeuge und Straßen

überarbeitete Charaktermodelle

Umgebungsverbesserungen durch glatte Oberflächen und Reflexionen

höhere Sichtweite in der offenen Spielwelt

4K-Auflösung und 60fps für PS5 und Xbox Series X/S

Nvidia DLSS-Support für PC

Von der überarbeiteten Grafik der GTA: Definitive Edition könnt ihr euch selbst ein Bild mithilfe der folgenden Screenshots machen:

GTA: The Trilogy - The Definitive Edition - Brandneue Screenshots aus den Kultspielen ansehen

Das verbessert die Remaster-Trilogie spielerisch

Die Remaster-Trilogie schraubt aber nicht nur an der Grafik. Ebenso wird es einige spielerische Verbesserungen geben, damit das Gameplay nicht mehr ganz so altbacken ausfällt, wie vor 20(!) Jahren. Dafür hat sich Rockstar die folgenden Aspekte vorgeknöpft:

aktualisierte Waffen- und Radioauswahl

überarbeitete Mini-Maps

Steuerung und Zielmechaniken im Stil von GTA 5

fehlgeschlagene Missionen können unmittelbar neu gestartet werden

spezielle Steuerung für Nintendo Switch mit Touchscreen und Joy-Cons

Einen ersten Eindruck vom Gameplay der GTA: Definitive Edition könnt ihr euch mithilfe des neuen Trailers zur Remaster-Trilogie verschaffen:

Was ihr sonst zur GTA-Trilogie wissen solltet

GTA: The Trilogy - The Definitive Edition erscheint am 11. November 2021 für PC, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PS4 und Xbox One und ist ab sofort vorbestellbar. Die Systemanforderungen der PC-Version haben wir für euch bereits genauer unter die Lupe genommen. Warum die bei der Remaster-Trilogie höher als bei GTA 5 ausfallen, könnt ihr in dem folgenden Artikel nachlesen:

Was haltet ihr von der GTA Remaster-Trilogie: Werden das bisher gezeigte Material und die Infos zu Grafik und Gameplay euren Erwartungen gerecht? Oder seid ihr ernüchtert bis enttäuscht? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!