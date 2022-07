GTA 4 und Red Dead Remaster wohl abgesägt, GTA Trilogy angeblich schuld

Red Dead Redemption und GTA 4 bekommen wohl doch kein Remaster. Das will zumindest ein etablierter Rockstar-Insider erfahren haben. Schuld daran könnten die enttäuschenden Neuauflagen von GTA 3, Vice City und San Andreas gewesen sein - und wie die Definitive Edition von Kritikern wie Fans aufgenommen wurde. Wir liefern euch alle Infos.

Wieso GTA 4 und Red Dead wohl nicht zurückkehren

Doch kein Red Dead Remaster? Bisher hatten weder Entwickler Rockstar Games noch Publisher Take-Two Pläne für Neuauflagen von Red Dead Redemption und GTA 4 offiziell bestätigt. Den besten Hinweis darauf, dass beide Spiele als Remaster zurückkehren sollten, will die für gewöhnlich sehr gut informierte Website Kotaku im August 2021 in Erfahrung gebracht haben.

Zusätzlich unterstützen weitere Insider der Gamingbranche und sogar die Handlungen von Take-Two höchstpersönlich die Vermutungen - eine Ankündigung der GTA 4 und Red Dead Remaster wirkte lediglich wie eine Frage der Zeit.

Allem Anschein nach sollten Fans nicht länger mit einer Rückkehr von Red Dead Redemption und GTA 4 rechnen. Angeblich gab es dafür zwar tatsächlich Pläne, mittlerweile wurden die wohl wieder verworfen. Schuld daran soll die Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition beziehungsweise die Reaktionen darauf gewesen sein.

Was genau bei der GTA Trilogy schieflief: Fans und Kritiker zeigten sich vom Zustand und der Qualität der Spielesammlung enttäuscht, auch wir bezeichneten den Release in unserem Test als Rockstars größte Blamage . Der Launch wurde von gravierenden technischen Problemen überschattet, zwischenzeitlich wurde der Verkauf gestoppt und die Trilogie sogar aus den Bibliotheken der Spieler entfernt. Entsprechend schlecht kam die Definitive Edition in internationalen Reviews und User-Wertungen davon.

Mittlerweile haben Patches und Updates die gröbsten Fehler beseitigt, doch viele Probleme bleiben weiterhin bestehen. Unser Technik-Experte Nils prangerte diesbezüglich an, dass es bei der GTA Trilogy niemals wo weit hätte kommen dürfen . In unserer ausführlichen Plus-Reportage gehen wir darauf ein, wie Remaster definitiv nicht aussehen sollten. Unser Test-Video basierend auf dem Launch-Zustand der Definitive Edition könnt ihr euch wie folgt ansehen:

Woher stammen die Infos? Dass nun doch kein GTA 4 und Red Dead Remaster kommt, verrät der etablierte Rockstar-Insider Tez2. Der Twitter-User ist für seine verlässlichen Infos und Einblicke hinter die Kulissen von Rockstar Games bekannt und gilt als eine der glaubwürdigsten Quellen bezüglich des GTA- und Red Dead-Entwicklers. Seine Prognosen und Thesen treffen für gewöhnlich so gut wie immer ins Schwarze, weswegen wir seine Informationen als glaubwürdig einstufen.

Waren die Remaster überhaupt in Entwicklung? Tez2 zufolge waren die angeblichen Neuauflagen zu GTA 4 und Red Dead Redemption noch gar nicht in Entwicklung. Rockstar soll bereits vor Jahren Pläne für die Rückkehr der Marken geschmiedet und die Umsetzung davon letztendlich von der GTA Trilogy abhängig gemacht haben. Aufgrund der bereits aufgeführten Problematik haben das GTA 4 und Red Dead Remaster aber letztendlich wohl kein grünes Licht bekommen.

Schon 2020 wäre unserer Meinung nach der perfekte Zeitpunkt für ein PC-Remaster von Red Dead Redemption gewesen. Warum, das erfahrt ihr in der folgenden Kolumne. Wie der direkte Vorgänger Red Dead Revolver als Neuauflage in der Unreal Engine 5 aussehen könnte, zeigte erst vor Kurzem ein beeindruckendes Fan-Video.

Was bringt die Zukunft von Rockstar?

Momentan befindet sich GTA 6 bei Rockstar in Entwicklung - das hat das Spielestudio bereits offiziell durchblicken lassen. Konkrete Informationen, Screenshots oder gar einen Trailer gibt es dazu derzeit allerdings nicht. Natürlich gibt es zum nächsten Grand Theft Auto angebliche Leaks und Gerüchte ohne Ende. Welche wir davon als vertrauenswürdig oder sogar zutreffend einstufen, könnt ihr in unserer Gerüchte-Sammlung zu GTA 6 nachlesen.

Fest steht jedoch: Vor 2024 bis 2025 sollten wir definitiv nicht mit GTA 6 rechnen. Sehr viel früher dürfte dagegen das Sommer-Update 2022 für GTA Online anstehen. Was wir bisher über das Update des Multiplayer-Modus von GTA 5 wissen, haben wir ebenfalls für euch zusammengefasst.

Was haltet ihr von dem Bericht eines angeblichen Stopps der GTA 4 und Red Dead Redemption Remaster: Hättet ihr euch über eine Rückkehr beider Spiele gefreut? Oder könnt ihr nach der GTA Trilogy guten Gewissens darauf verzichten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!