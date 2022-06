GTA 3 in der Unreal Engine 5: Konzept-Trailer zeigt, wie fantastisch das aussehen könnte

Vergangenen November erschien die mit Spannung erwartete Neuauflage von drei der legendärsten Rockstar-Titel überhaupt. Die Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition vereint GTA 3, Vice City und San Andreas in ein Remaster-Paket.

Der Release wurde jedoch von massiven technischen Problemen und Rucklern überschattet, was uns zu einer Abwertung von einer ohnehin schon schwachen 63 auf eine 58 bewog. Mittlerweile haben wir einen Punkt hinzu addiert, da mit dem Patch 1.04 die Performance immerhin ein bisschen verbessert wurde.

GTA 3: Fanprojekt zeigt, wie es gehen könnte

Ein Fan der Serie zeigt nun, wie es schöner geht. Der YouTube-Kanal TeaserPlay hat Liberty City aus GTA 3 in der Unreal Engine 5 auferstehen lassen, in Form eines Konzept-Trailers. Das heißt, es handelt sich nicht um eine spielbare Demo, sondern lediglich um ein So-könnte-es-aussehen . Laut der Beschreibung unter dem Video machte TeaserPlay vor allem von der Beleuchtungstechnik Lumen Gebrauch, die neben Nanite eines der Highlights der UE5 darstellt. Seht euch das Video am besten einmal selbst an:

Teilweise wirken die Effekte vielleicht etwas übertrieben, leicht überstrahlend. Aber es handelt sich schließlich auch um einen Trailer, der durchaus etwas aufpolierter daherkommen darf als eine spielbare Version. Hochhausschluchten und Fahrzeuge könnten wir uns jedoch kaum schöner vorstellen.

Konzept-Trailer zu Vice City und San Andreas

TeaserPlay hat dabei nicht nur einen Konzept-Trailer zu GTA 3 in der Unreal Engine 5 erstellt, auch zu den beiden anderen Serienableger der viel gescholtenen GTA: The Trilogy gibt es Videos auf dem YouTube-Kanal zu bestaunen:

Welche Spiele bereits für die Unreal Engine 5 angekündigt sind, lest ihr hier. Außerdem gibt es noch eine ganze Reihe spannender Techdemos, in denen Epic Games Spiele-Motor ordentlich die Muskeln spielen lässt.

